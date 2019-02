Bankitalia | Conte isolato  da Salvini e Di Maio è costretto  a prendere tempo | ‘Rinviamo’

Bankitalia - Conte isolato da Salvini e Di Maio : «Facciamo calmare le acque - ci penseremo» : ROMA - «Stiamo approfondendo», spiega alle agenzie, al termine della cerimonia del Giorno del ricordo, al Quirinale. «Meglio aspettare. Rinviamo, facciamo calmare le acque e ci pensiamo più avanti», ...

Nomine Bankitalia - Conte prende tempo ma rischia l'assedio : Un veto che la legge è lo statuto di Bankitalia, che ne garantisce l'autonomia dalla politica, non prevede, visto che al Consiglio dei ministri è riservato solo un parere consultivo. Ma i due ...

Salvini-Di Maio - contestazioni e abbracci a Vicenza. «Faremo cantare i banchieri Bankitalia da azzerare»|I fischi : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Conte dopo l'allarme di Bankitalia : <br>"Manovra bis è da escludere" : Le recenti previsioni di Bankitalia per il 2019 sono tutt'altro che rosee, ma l'esecutivo di Giuseppe Conte non sembra così preoccupato, fiducioso che la manovra finanziaria approvata a fine 2018 contribuisca ad evitare la tragedia. Il premier, per ora, sembra voler escludere una manovra bis nell'immediato futuro:Siamo a gennaio e non sono ancora partite le nostre misure, una manovra bis è da escludere allo stato. [...] Noi le congiunture ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - la vendetta su Bankitalia : la poltronissima che possono far saltare : Potrebbe investire le delicatissime nomine ai vertici di Bankitalia, lo scontro in atto tra i 5 Stelle e la banca centrale. I rapporti tra grillini e Palazzo Koch non sono mai stati idilliaci e giusto l'anno scorso l'M5S ce la mise tutta perchè il rinnovo del governatore Visco saltasse. Solo la stre

Conte : manovra bis da escludere - per ora Gelo Bankitalia dopo l’attacco di Di Maio : Il premier interviene dopo le previsioni di Bankitalia, secondo le quali la recessione è in arrivo. Le misure: sgravi fiscali per il tfr degli statali pagato in ritardo e sanzioni fino a 50mila euro per i giochi illegali

Bankitalia vede recessione. Conte presenta Decretone ai sindacati ma la protesta rimane : Teleborsa, - L'ultima parte del 2018 potrebbe segnare per l'Italia una recessione tecnica a causa di un ultimo trimestre atteso negativo dopo che già il terzo si era chiuso con un -0,2%. Una certezza ...

Giuseppe Conte - bomba Bankitalia : "Recessione". Manovra bis - tagli lineari o... Ipotesi "elettro-choc" : "Recessione". La sentenza di Bankitalia che anticipa i dati Istat sull'andamento del Pil del quarto trimestre è una mazzata preventiva sui sogni appena abbozzati del governo. A pochi giorni dal decreto con Quota 100 e Reditto di cittadinanza, il premier Giuseppe Conte si trova alle prese con l'incub

Giuseppe Conte - bomba Bankitalia : 'Recessione'. Manovra bis - tagli lineari o... Ipotesi 'elettro-choc' : ... affidare il budget per le grandi opere, 150 miliardi di euro stanziati e non ancora 'iniettati', a una cabina di regia in mano al ministro dell'Economia Giovanni Tria . 'Una riedizione del genio ...

Conte : con Bruxelles trattativa a oltranza. Bankitalia taglia il Pil : ... che può e deve produrre un cambio di prospettiva positivo per tutti stiamo lavorando proprio con questo obiettivo, rilancio dell'economia, equilibrio nei conti e rispetto degli impegni presi' ha ...