Balotelli trascina il Marsiglia | 2-1 in casa del Digione

Boom Boom Balotelli - l’attaccante trascina il Marsiglia : che impatto per SuperMario! : Inizia alla grande l’avventura con la maglia del Marsiglia per Mario Balotelli, l’attaccante ha dimostrato di essere uno dei migliori calciatori italiani ed in grado di convincere Roberto Mancini per la Nazionale. Dopo l’avventura con il Nizza è arrivata l’occasione al Marsiglia, Balotelli si è fatto trovare pronto. Oggi SuperMario è stato decisivo nella gara valida per la Ligue 1 sul campo del Dijon. Ad aprire le ...