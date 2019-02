Bale e lo sfottò all’Atletico | gesto dell’ombrello nel derby

calcioweb.eu

(Di sabato 9 febbraio 2019) Si è disputato undi Madrid molto importante valido per la Liga spagnola, sono scese in campo Atletico Madrid e Real Madrid. Importante successo per i Blancos che conquistano il secondo posto in classifica ed adesso puntano il Barcellona. Successo con il risultato di 1-3 grazie alle reti di Casemiro, Sergio Ramos e, per i padroni di casa non basta Griezmann. Ma nel mirino è finita soprattutto l’esultanza del gallese in occasione del terzo gol,dell’ombrello che ha scatenato la reazione dei padroni di casa.torna protagonista ma crea anche tante polemiche.LEGGI ANCHE –> Atletico Madrid-Real Madrid, ilè dei Blancos: 1-3 e sorpasso al secondo posto FOTO e VIDEOL'articoloe loall’Atletico:dell’ombrello nelCalcioWeb.