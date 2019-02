Assunzioni Italo febbraio-marzo 2019 | 150 posti | requisiti e scadenza

termometropolitico

(Di sabato 9 febbraio 2019): 150apre a nuove. Infatti, è stato varato il piano biennale-2020 dell’azienda; questo prevede l’assunzione di 150 unità, nello specifico, 30 operatori d’impianto e 120 tra hostess e steward. Non si tratta di un turn over, ma di un ampliamento generale dovuto agli ottimi risultati raggiunti dall’alta velocità. Entro il 2020, infatti, la flotta disi arricchirà di ulteriori dieci nuovi treni Evo, passando da 37 a 47 elementi totali.: personale di bordo e operatori d’impianto Per hostess e steward si prevede un contratto di apprendistato di 24 mesi, al termine del quale sarà possibile un rinnovo a tempo indeterminato. Il candidato ideale è in possesso dei seguentiDiploma di scuola ...