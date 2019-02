Anthony Davis in campo | New Orleans fischia il separato in casa | lui trascina Pelicans al

NBA - fischi e applausi per Anthony Davis : New Orleans batte Minnesota. Ok Golden State - Philadelphia e Milwaukee : TORINO - Anthony Davis ritorna sul parquet dell' NBA dopo la richiesta di cessione e viene accolto dai fischi del pubblico di New Orleans . I Pelicans , però, vincono contro i Minnesota Timberwolves ...

Risultati NBA - Anthony Davis show dopo il mercato - vittoriosi anche i nuovi Sixers : Risultati NBA, tante novità in campo nella notte dopo il concitato mercato che ha visto diverse franchigie rafforzarsi Risultati NBA , otto gli incontri andati in scena questa notte, con le franchigie ...

Risultati NBA – Anthony Davis show dopo il mercato - vittoriosi anche i nuovi Sixers : Risultati NBA, tante novità in campo nella notte dopo il concitato mercato che ha visto diverse franchigie rafforzarsi Risultati NBA, otto gli incontri andati in scena questa notte, con le franchigie che hanno messo in campo tutte le novità in fatto di acquisizioni sul mercato. I ‘nuovi’ Dallas Mavericks con Hardaway da quintetto, hanno perso 107-122 contro Antetokounmpo e soci, con il greco autore di 29 punti e 17 rimbalzi. ...

NBA - Anthony Davis domina tra fischi e applausi - ma rimane in panchina nel 4° quarto : Se pensavate che la telenovela Anthony Davis finisse con la sua permanenza a New Orleans per il resto della stagione, forse dovrete ricredervi. La sua prima partita con la maglia dei Pelicans dopo la ...

Mercato NBA – Anthony Davis resta ai Pelicans! Lakers - sfuma il ‘vantaggio’ : Celtics e Knicks in corsa per l’estate : La trade deadline si conclude con un nulla di fatto nell’affare Anthony Davis: il giocatore resta ai Pelicans. Lakers beffati, in estate sarà lotta a 3 con Celtics e Knicks Scoccano le ore 21:00, viene posta la parola fine sulle trade del Mercato NBA. L’ultimo giorno utile per gli scambi fra le franchigie si conclude con un nulla di fatto nella trattativa che ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso negli ultimi giorno: Anthony Davis non ...

Mercato NBA - tra Lakers e Pelicans tutto tace : si profila un finale a sorpresa per Anthony Davis : Anthony Davis potrebbe animare le ultime ore di Mercato NBA, Lakers e Pelicans al momento sembrano fermi sulle proprie idee in merito alla trade Tra Lakers e Pelicans tutto sembra tacere a poche ore dalla chiusura del Mercato NBA. La trade deadline fissata per oggi sta infatti per arrivare e le due franchigie non sembrano essere in procinto di completare un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Anthony Davis oltre che tanti giovani di belle ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis : ecco come sarebbero le reali offerte di Lakers e Celtics : Il tempo stringe e i New Orleans Pelicans non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Anthony Davis: si rincorrono i rumor legati alle reali proposte di Lakers e Celtics Mancano ormai meno di 4 ore allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono effettuare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La trade che tiene tutti col fiato sospeso è quella che potrebbe portare Anthony ...

Mercato NBA – Cessione Anthony Davis - il giocatore interessato alla free agency 2020 : si ‘abbassano’ le offerte? : Anthony Davis si sarebbe detto interessato alla free agency del 2020, termine ideale per affidare il proprio futuro ad una franchigia: soluzione che rende insicura ogni maxi offerta da proporre ai Pelicans Come in un thriller ricco di colpi di scena, a poche ore dalla trade deadline, Anthony Davis ha voluto scombinare le carte in tavola mettendo in subbuglio la trattavi fra Lakers, Pelicans e Celtics in merito al suo futuro. Si rincorrono ...

Mercato NBA – Anthony Davis spiazza tutti : scarso interesse per i Celtics - è disposto a restare fuori tutta la stagione : I Lakers trovano un valido alleato nel braccio di ferro con i Pelicans nella trattativa per Anthony Davis: lo stesso giocatore azzera il suo interesse per i Celtics e si dice disposto a restare fuori tutta la stagione Nuovo capitolo, davvero interessante, nella trattativa fra Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans nell’affaire Anthony Davis. I giallo-viola, non sapendo più cosa poter offrire in più rispetto alle ultime proposte, ...

Mercato NBA – Lakers - se salta Anthony Davis c’è il ‘piano B’ : interesse per Trevor Ariza e Jabari Parker : Los Angeles Lakers ad un bivio di Mercato: se salta Anthony Davis servono comunque innesti importanti. Si seguono Trevor Ariza e Jabari Parker Manca solo un giorno allo scadere della trade deadline e i Los Angeles Lakers non sembrano avere intenzione di accontentare i New Orleans Pelicans accettando l’incredibile controproposta per Anthony Davis. In casa Lakers comunque, è stata finalmente messa nero su bianco una cosa: il progetto ...

NBA – Clamoroso! I Lakers si chiamano fuori - interrotta la trattativa con i Pelicans per Anthony Davis : ma c’è un dettaglio… : I Pelicans sparano alto chiedendo 8 scelte al Draft e un pacchetto comprendente diversi giovani prospetti per Anthony Davis: i Lakers lasciano, ma potrebbe non essere finita Alle 21 italiane di giovedì notte scoccherà la trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA potranno completare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La principale trattativa a tenere banco nel panorama NBA è quella riguardante il ...

Mercato NBA - Anthony Davis-Lakers – Offerta shock di Los Angeles : la controproposta dei Pelicans è… folle! : I Pelicans rispediscono al mittente la maxi-Offerta dei Los Angeles Lakers per Anthony Davis: la controproposta di New Orleans mette alle strette la dirigenza losangelina Con soli 2 giorni allo scadere della trade deadline, le ultime trattative del Mercato NBA entrano nel vivo. I Lakers hanno deciso dunque di dare una netta accelerata all’affare Anthony Davis, proponendo un’Offerta davvero importante ai New Orleans Pelicans. Il ...

Mercato NBA – I Lakers dritti su Anthony Davis - l’ultima offerta di Los Angeles : Pelicans indecisi : Anthony Davis sempre più nel mirino dei Lakers, la squadra gialloviola alza l’offerta: sul piatto altri giocatori per i Pelicans A poche ore dalla fine del Mercato NBA s’infiamma la trattativa tra i Lakers ed i Pelicans per Anthony Davis. L’ambito centro, attualmente tra le fila della squadra di New Orleans, potrebbe approdare a Los Angeles, ma solo in cambio di un’offerta davvero irrinunciabile. Proprio per questo ...

Mercato NBA - Anthony Davis : i Lakers alzano l'offerta - ma New Orleans fa resistenza : ... si sono esposti molto più di quanto fatto in passato per Paul George e Kawhi Leonard, a dimostrazione di come Anthony Davis sia l'affare che non vogliono farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.