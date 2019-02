Amministratore della Nasa annuncia | ' Ritorneremo sulla Luna entro 10 anni per rimanerci'

Carlos Ghosn si è dimesso da Amministratore delegato della casa automobilistica Renault : Il manager francese Carlos Ghosn si è dimesso da amministratore delegato della casa automobilistica Renault: da due mesi Ghosn è in prigione in Giappone con l’accusa di avere trattenuto per sé alcuni fondi aziendali quando era a capo dell’azienda automobilistica

Mauro Milanese (Amministratore unico della Triestina) : “L’obiettivo è salire il prima possibile in Serie B” : Con la dirigenza triestina DOC, i giuliani sono tornati a pensare in grande: la Serie B è l’obiettivo da raggiungere il prima possibile, la massima divisione il sogno nel cassetto. di Giuseppe Livraghi Alabarda spaziale! No, non ci stiamo riferendo al cartone animato “Goldrake”, ma ad un’alabarda molto più vicina a noi: la Triestina, maggiore compagine calcistica della meravigliosa città di Trieste, tornata a pensare in ...

Svolta Arrivabene : dall’addio alla Ferrari ad Amministratore delegato della Juventus - il manager si reinventa : Maurizio Arrivabene potrebbe avere un ruolo di spicco nella dirigenza della Juventus dopo l’addio alla Ferrari svelato nelle scorse ore Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della Ferrari, dopo che non gli è stato rinnovato il contratto dal “cavallino” in favore di Binotto, ingegnere che prenderà il suo posto ai box. Il futuro di Arrivabene però non dovrebbe essere distante dal mondo dello sport, dato che ...