Alla guida della Lamborghini perde il controllo e travolge altre due auto

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per guidare l’Italia Alla vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore, in Canada: oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 22.45 italiane Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Lisa Vittozzi proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Alexia ...