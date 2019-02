Albert Finney | da Poirot a Tom Jones | i grandi ruoli dell' attore inglese

Albert Finney morto - aveva 82 anni/ Addio all'attore candidato cinque volte all'Oscar : Albert Finney morto dopo una breve malattia, aveva 82 anni . Addio all'attore candidato cinque volte all'Oscar che però non ha mai vinto

Addio ad Albert Finney - il grande attore inglese di “Tom Jones” - “Servo di scena” - “Big Fish” : È morto a 82 anni dopo una breve malattia Albert Finney , uno dei più incisivi attori britannici degli ultimi sessant’anni. Nato nel Lancashire, nel 1936, proveniva dalla working class, ed era dunque la figura ideale per incarnare le inquietudini della nuova generazione di giovani inglesi che si riconoscevano, a partire dai tardi anni Cinquanta, nei drammi teatrali degli “angry young man” – un gruppo di drammaturghi con capofila John Osborne, ...

