Al Teatro della Badia a Ragusa Annata ricca | massaru cuntentu

Dalla periferie di Napoli al Teatro India - il dittico della compagnia Nest : Con questo dittico di spettacoli diretti da Giuseppe Miale di Mauro, la compagnia ci porta dentro un modo di fare Teatro che si pone in ascolto della realtà per raccontare le dinamiche malavitose che ...

Pierfrancesco Favino al Teatro della Pergola porta in scena Koltès : Grazie alla sua fiducia nei miei confronti in passato sono riuscito a realizzare i primi spettacoli e la decisione di mettere in scena quest'opera è stata presa proprio per quello che sento di ...

Trent'anni della Compagnia della Fortezza in scena al Teatro Ciro Menotti : Beatitudo regia di Armando Punzo : Un racconto per immagini che ripercorre negli anni, gli spettacoli visionari, gli allestimenti spiazzanti, i costumi sorprendenti e i momenti unici dei Trent'anni della Compagnia. Visitabile fino al ...

IIEdizione della Rassegna di Teatro Amatoriale - Premio Città di Calatafimi Segesta : Dopo il grande successo della IEdizione svoltasi lo scorso anno in concomitanza con il decimo anniversario della compagnia organizzatrice 'Attori per caso Calatafimi Segesta', torna l'attesa ...

La Compagnia Nest di Napoli con Gli onesti della banda e 12 baci sulla bocca dal 6 al 17 febbraio Teatro India : Dal 6 al 17 febbraio la Compagnia Nest, il collettivo di giovani artisti di San Giovanni a Teduccio, invade il palco del Teatro India con DITTICO Nest per parlarci della periferia «est» di Napoli, gioiello d’arte e vitalità italiana profondamente segnata dalla piaga della camorra. In scena due spettacoli che fanno del Teatro un viatico per risanare e riabilitare il tessuto sociale. Una possibilità d’arte contro ogni forma di violenza e degrado, ...

Mercoledì mattina - presso la sala Riunioni della Torre Civica - a Carbonia - verrà presentata la stagione Bacu Abis Teatro 2019. : Il cartellone è composto da ventinove spettacoli, otto mostre e installazioni, quattordici laboratori multidisciplinari e ospiterà venti tra compagnie, artisti e formatori. Un ricco cartellone all'...

Il Quartetto d'archi del Teatro alla Scala il 31 gennaio ospite della stagione della Filarmonica Romana al Teatro Argentina : Le eccellenze del Teatro alla Scala ospiti della stagione della Filarmonica Romana. Giovedì 31 gennaio al Teatro Argentina sarà possibile ascoltare il Quartetto d'archi della Scala con Fabrizio Meloni,...

Giornata della Memoria al Teatro Biblioteca Quarticciolo : 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria al Teatro Biblioteca Quarticciolo sono presentati due spettacoli in anteprima regionale: ore 17.00, Auschwitz, una storia di vento della Compagnia Mamarogi con la regia di Fabrizio Pallara, spettacolo per le famiglie, che vede In scena Manuel Buttus e Roberta Colacino: ore 21, Autobiografia di un picchiatore fascista di e con Marco Brinzi, ispirato al romanzo di Giulio Salierno edito da ...

26 27 gennaio - Nei grovigli di ricordi e sentimenti : ecco 'La Matassa' al Teatro della Polvere di Foggia : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere , per partecipare è necessario tesserarsi, . Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:351.5400172

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Shoah. Giornata della memoria con Gaetano Basile al Teatro Apollo-Guadagno per ricordare le vittime del ... : 25 gennaio 2019 Ingresso libero Nella Giornata della memoria, domenica 27 gennaio, alle ore 18,30, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, Gaetano Basile, accompagnato dai musicisti Mandreucci e Vella, ...

Il Teatro della Tosse arriva a Ponente : Porterà i suoi spettacoli di produzione e ospitalità, concerti, laboratori e il Teatro per le famiglie. E infine avvierà un programma di residenze, con compagnie che creeranno i loro spettacoli ...

Dal mondo delle fate a New York - arriva al Teatro Manzoni la favola della principessa Giselle : Una favola in cui tutti i classici luoghi comuni vengono rivisti e stravolti in maniera parodistica, ironica e divertente. arriva a Teatro 'Come un incanto', la storia ispirata al film Disney ma ...

Ring Rooster – I nuovi talenti della Boxe si sfideranno al Teatro Principe di Milano : info e dettagli : Grande attesa per Ring Rooster, l’evento che il prossimo 9 febbraio, presso il teatro Principe di Milano, vedrà sul Ring i nuovi talenti della Boxe I nuovi talenti della Boxe saranno protagonisti a Ring Rooster, sabato 9 febbraio, al teatro Principe di Milano. Organizzata dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo in collaborazione con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko, la manifestazione prevede 16 incontri dilettantistici ...

'Mamma - papà - andiamo a Teatro!' tornano gli spettacoli della rassegna teatrale per famiglie : Dopo l'anticipazione natalizia, parte ufficialmente la sesta edizione della rassegna, che terrà compagnia le famiglie con cinque spettacoli da gennaio ad aprile. Giovedì 17 gennaio, dalle ore 18.30, ...