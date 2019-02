Al corteo dei gilet gialli italiani si sono presentate solo tre persone

Scontri a Parigi al corteo dei gilet gialli. Stampa francese : "Un ferito ha perso una mano" : Ancora Scontri a Parigi nel corso delle proteste dei 'gilet gialli': un manifestante, riferisce un giornalista dell'agenzia France Press, ha perso una mano, durante disordini avvenuti di fronte all'Assemblea nazionale. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente ma l'uomo è stato portato via con l'avambraccio coperto da una benda insanguinata.Lacrimogeni e cariche della polizia sono stati segnalati davanti alla sede ...

Al corteo per Matera Capitale della cultura i teli termici dei migranti diventano opere d'arte : Grandi personalità del mondo della cultura e delle istituzioni prenderanno parte all'evento, destinato a dare una chiave lettura del tutto inedita della manifestazione lucana. Eventi e temi in agenda ...

Milano : il corteo dei Re Magi da Piazza Duomo a Sant’Eustorgio [GALLERY] : 1/55 Claudio Furlan/LaPresse ...

Seregno : tutto pronto per il corteo dei Magi storico e rinnovato : tutto è pronto a Seregno per la quarantottesima edizione del corteo dei Magi. Appuntamento con Gaspare, Baldassare e Melchiorre il 6 gennaio alle 9.30 in via Cavour. Mancherà Adelio Corona. tutto è ...

Torino-Juve - è allarme sicurezza per un corteo ultrà dei tifosi bianconeri. Rafforzata la sicurezza dello stadio : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport c'è un forte timore di incidenti in vista del derby di Torino che si giocherà domani alle 20.30 all'Olimpico Grande Torino fra il club granata e la Juventus . Gli ultras bianconeri, infatti, ...

No Tav - a Torino il corteo del fronte dei contrari : “È giornata dell’orgoglio”. Perino : “Non conto numeri - guardo resistenza” : Un mese dopo la piazza del sì, la Tav torna a riempire le strade di Torino. Ha preso il via da piazza Statuto il corteo del fronte del No. “C’eravamo, ci siamo, ci saremo! Ora e sempre No Tav” è lo striscione che apre la manifestazione contro la Torino-Lione. Dietro la testa del corteo una folta delegazione di sindaci in fascia tricolore. E poi le donne No Tav, gli studenti, i rappresentanti di numerosi comitati contro ...

Sabato di paura a Parigi per il corteo dei gilet gialli - 278 fermi prima della manifestazione : Si prospetta una giornata campale per Parigi con la nuova manifestazione di protesta dei gilet gialli, all'indomani di un incontro di una delegazione con il premier francese Edouard Philippe. Sono quasi 90 mila gli agenti schierati, 8 mila solo nel centro della Capitale. La polizia ha iniziato dalle prime ore della mattina i controlli a Parigi: sono 278 i fermi disposti prima del corteo. I controlli sono stati effettuati nelle stazioni ...

Parigi in assetto da guerra per il corteo dei gilet gialli : 65mila agenti schierati - negozi chiusi ed eventi rinviati : "Sabato restate a casa, c'è il rischio che vada a finire male". Sembra un annuncio fatto ai cittadini di uno Stato in guerra e invece è una delle frasi pronunciate dalla ministra francese per la Coesione del Territorio, Jacqueline Gourault, in vista della manifestazione dei gilet gialli, in programma a Parigi per l'8 dicembre. La sospensione dell'ecotassa per tutto il 2019 non è bastata a placare gli animi dei manifestanti. ...