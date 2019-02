Agente ferito Viareggio | fermato giovane

Striscia La Notizia : Edoardo Stoppa aggredito durante un servizio. Ferito un Agente : Edoardo Stoppa Attimi di paura per Edoardo Stoppa . L’inviato di Striscia la Notizia , durante un servizio sul presunto “killer dei gatti”, sospettato di aver ucciso oltre 70 felini con dei bocconi avvelenati, è stato aggredito , insieme alla troupe del programma, a Battipaglia, in provincia di Salerno. Stoppa , da sempre impegnato contro qualsiasi forma di maltrattamento sugli animali, dopo innumerevoli ricerche aveva rintracciato ...

Milan - Calabria a centrocampo preferito a Montolivo - l’Agente tuona : “oltrepassato ogni limite” : Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo, non le ha mandate a dire al tecnico del Milan Gennaro Gattuso “La decisione dell’allenatore di non prenderlo in considerazione va rispettata anche se ha oltrepassato i limiti della logica. Non voglio parlare di scorrettezza o mobbing, ma è difficile pensare che Montolivo sia diventato il ventisettesimo calciatore per qualità e affidabilità del Milan“. Giovanni Branchini, ...