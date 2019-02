Activision Blizzard si riassesta e taglia centinaia di posti di lavoro

Activision Blizzard alla ricerca di un "Quest Designer" per il possibile Diablo 4 : Activision Blizzard ha ricevuto enormi critiche dopo l'annuncio di Diablo Immortal per dispositivi mobile. I fan si aspettavano un vero e proprio nuovo capitolo e, ora, un annuncio di lavoro sembra suggerire che la compagnia stia effettivamente lavorando al possibile Diablo 4.Come segnala Thenerdmag, andando sulla sezione carriera del sito Web di Activision Blizzard, potete vedere un annuncio di lavoro in cui si cerca un Quest Designer per un ...

Activision Blizzard : le azioni crollano dopo la separazione da Bungie : L'inizio del 2019 contrassegna un nuovo assetto di Activision Blizzard, visti i numerosi cambiamenti e riassestamenti interni della società che hanno segnato gli ultimi tempi del 2018.Come riporta Gamerant, la notizia del divorzio tra Bungie e Activision Blizzard è stata accolta con grande stupore da tutti, e men che meno dai mercati che hanno subito dato la loro risposta.Le azioni della società sono scese di oltre il 6,5% in seguito ...

Activision Blizzard : nominati tre nuovi presidenti : Activision Blizzard potrebbe aver recentemente perso due importanti dirigenti, ma la società sta ora cercando di rimettersi in pista, nominando nuovi presidenti.Sì, presidenti. Secondo Variety, tre membri di lunga data del team Activision Blizzard sono stati promossi a varie posizioni presidenziali all'interno dell'azienda.Il primo a essere promosso è stato Rob Kostich. Kostich è stato Direttore Generale e Vice Presidente Esecutivo del franchise ...

Activision Blizzard : un altro importante dirigente lascia la compagnia : Poche ore dopo il licenziamento dell'ex CFO Spencer Neumann, Amrita Ahuja, un altro dirigente di Activision Blizzard, ha deciso di lasciare la compagnia.Come riporta Comicbook, il dipendente, che ha servito Activision Blizzard per oltre otto anni, entrerà in Square. No, non Square Enix, ma Square, Inc., una società specializzata in servizi finanziari e di pagamento attraverso dispositivi mobili.Square, Inc. lo ha confermato in un comunicato ...

Il CFO di Activision Blizzard è stato licenziato e potrebbe entrare in Netflix : Activision Blizzard ( compagnia dietro ad importanti IP del calibro di Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft e Diablo) ha deciso di iniziare il nuovo anno licenziando una delle figure più importanti all'interno dell'azienda. E' stato infatti annunciato che il chief financial officer Spencer Neumann non sarà più legato alla compagnia. Come riporta Gamespot, Activision Blizzard ha affermato che le cause dietro al licenziamento non sono ...