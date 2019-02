Achille Lauro senza pace | il presunto plagio | l' ecstasy e la rissa con

Achille Lauro - Striscia la Notizia e l'ecstasy : Enzo Iacchetti dimentica quando cantava 'Pippa di meno'? : Nel 1995 Enzo Iacchetti cantava "Pippa di meno", la copertina dell'album parla chiaro Un altro riferimento- inequivocabile- al mondo della droga sta nella copertina di quell'album di Iacchetti, ...

Sanremo 2019 - Salvini torna ad attaccare Achille Lauro : "Musica e immagine pietose. Sono oggettivo : meglio Il Volo" : Dopo gli attacchi delle scorse ore, Matteo Salvini rincara la dose e torna a scagliarsi contro Achille Lauro, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2019 col discusso brano "Rolls Royce"."Penosa e pietosa, come musica, come testo, come immagine e come tutto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito a 'L'intervista' su SkyTg24 la canzone portata a Sanremo dal trapper romano Achille Lauro. "Il mio ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Achille Lauro : "Penoso - pietoso - schifo" : No, a Matteo Salvini proprio non è piaciuta la canzone portata da Achille Lauro al Festival di Sanremo, quella Rolls Royce al centro di molte polemiche. Il ministro dell'Interno, interpellato a SkyTg24, contro la canzone usa il machete: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Parole forti

Sanremo 2019 - Achille Lauro replica a Matteo Salvini : “A lui fa schifo? Rolls Royce è un testo culturale” : Matteo Salvini stronca Achille Lauro. Per il vicepremier e ministro dell’Interno infatti, la canzone “Rolls Royce”, presentata a Sanremo dal rapper “è penosa e pietosa come musica, testo, immagine, tutto. Ci sarà qualcuno a cui può piacere, io preferisco Ultimo, Il Volo, preferisco Sanremo associato a Tenco, ho preferito Ligabue, Cocciante e Loredana Bertè. Quella roba lì secondo me non è musica“. Così ha detto ...

Achille Lauro risponde ai tweet su di lui : 'L'Italia non è pronta per me' : Achille Lauro è in gara con il pezzo Rolls Royce, che ha suscitato diverse polemiche. È stato accusato di plagio e secondo alcuni sarebbe un inno alla droga. Ma il rapper respinge tutte le critiche: "...

Sanremo 2019 - Achille Lauro sotto accusa : arriva la risposta Rai a Striscia la Notizia : Sanremo 2019, Striscia la Notizia accusa Achille Lauro: scoppia il caso al Festival Striscia la Notizia continua la sua battaglia contro Sanremo 2019, ma la Rai regge il colpo e anche oggi è arrivata una risposta in conferenza stampa. Valerio Staffelli è in terra ligure per consegnare i suoi tapiri. Dopo le polemiche sul direttore […] L'articolo Sanremo 2019, Achille Lauro sotto accusa: arriva la risposta Rai a Striscia la Notizia proviene ...

Sanremo - politici sul brano di Achille Lauro che inneggerebbe alla droga : 'Un errore' : L’inviato di Striscia la notizia, Jimmy Ghione, ha intervistato nei pressi di Montecitorio alcuni politici per sapere cosa ne pensano del fatto che, a Sanremo, l’artista trap Achille Lauro abbia portato una canzone intitolata ‘Rolls Royce’, il cui testo inneggerebbe, presumibilmente, al consumo di sostanze illegali. Il marchio della Rolls Royce comparirebbe, infatti, sulle pasticche di alcune sostanze psicotrope e stupefacenti particolarmente e ...

“Voglio una fine così”. Baglioni : “Achille Lauro parla di droga? Non me ne sono accorto”. Salvini : “Uno schifo” : Non c’è pace per Achille Lauro in questi giorni di festival. Dopo le accuse di plagio (qualcuno avrebbe individuato delle somiglianze con un brano degli Smashing Pumpinks), ora di nuovo dito puntato contro la sua canzone, Rolls Royce, che sarebbe un incitamento all’utilizzo di stupefacenti. A sollevare il dubbio che sia “un inno all’ecstasy” è di nuovo Striscia la Notizia. Rolls Royce sarebbe infatti il nome con cui ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro denunciato per plagio : richiesta la sospensione del Festival : Non c’è pace per Achille Lauro. Dopo le “accuse” di Striscia la Notizia perché il suo brano sarebbe un inno a unna droga sintetica, è stato depositato in Tribunale a Imperia il ricorso per chiedere l’esclusione di Achille Lauro o la sospensione del Festival di Sanremo 2019 da parte dello studio legale che rappresenta la band romana “Enter”. Secondo l’avvocato Domenica Abbo, “nel mirino c’è la traccia di fondo realizzata con ...

Sanremo 2019 - arriva la diffida : Achille Lauro è nell'occhio del ciclone e trascina anche Baglioni e la Sony : Continuano le polemiche su Rolls Royce, il brano di Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo. Il trapper questa volta è stato accusato di plagio. Pare che la canzone sia simile a Delicata-mente, il brano presentato dagli Enter al Sanremo D.O.C del 2014. È stato proprio questo gruppo, tramite un

Sanremo 2019 - Staffelli consegna il tapiro ad Achille Lauro ma lui sbrocca : “Sei un ignorante - un tonno” : Achille Lauro non ha gradito la consegna del tapiro d’oro da parte dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. Il cantante in gara al Festival di Sanremo è entrato mirino del tg satirico per il suo brano Rolls Royce, accusato di essere un inno alla droga. Secondo alcuni, infatti, il testo della canzone inneggerebbe all’uso di sostanze stupefacenti perché “rolls royce” è anche il nome di una pasticca di ...