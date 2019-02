Achille Lauro contro Valerio Staffelli a Sanremo | “Ti meriti il Tapiro | sei il tonno più

Achille Lauro denunciato per plagio dagli Enter. "Richiesta la sospensione del festival" : Ci mancava la denuncia di plagio. Ma arriva, un po' in ritardo, considerando che siamo all'ultimo giorno possibile, ma arriva. I legali del gruppo Enter hanno depositato una denuncia per un presunto ...

Achille Lauro risponde a Salvini : "La musica è soggettiva..." : Matteo Salvini stronca Achille Lauro . La canzone Rolls Royce , presentata a Sanremo dal rapper 'è penosa e pietosa come musica, testo, immagine, tutto. Ci sarà qualcuno a cui può piacere, io ...

Tapiro a Sanremo - De Santis : 'Abbiamo chiesto un'analisi chimica sul testo di Achille Lauro' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sanremo - Achille Lauro finisce nel mirino del ministro dell'Interno : 'Penoso' : Achille Lauro in gara con 'Rolls Royce' è uno dei cantanti più chiacchierati e criticati della 69' edizione del Festival di Sanremo. In una recente intervista, Matteo Salvini a poche ore dalla finale si è scagliato contro il giovane big in gara. Ai microfoni di SkyTg24, il ministro dell'Interno in merito alla canzone ha riferito testuali parole: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Il leader della Lega ha letteralmente criticato il ...

Sanremo 2019 - Lodo Guenzi : "Il Festival? Vincerlo non serve a niente. Achille Lauro lancia un messaggio di sinistra" : Lodo Guenzi degli Stato Sociale è stato ospite di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici ed è tornato a parlare di Sanremo. Proprio nel corso di Sanremo 2018, gli Stato Sociale si erano aggiudicati il secondo posto. Guenzi ha speso parole d'elogio per Achille Lauro:Rolls Royce è la nuova vecchia che balla? È evidente che è così, forse non c'è l'incrocio astrale che si è verificato ...

Achille Lauro senza pace : il presunto plagio - l'ecstasy e la rissa con "Striscia" - la denuncia. Ecco la verità : Agli infiniti riti sanremesi, fatti di polemiche continue su qualsiasi cosa, di bagni di folla di star vere e presunte e di una incredibile frenesia "accaventiquattro" per questo grande carrozzone, da ...

Achille Lauro - Striscia la Notizia e l'ecstasy : Enzo Iacchetti dimentica quando cantava 'Pippa di meno'? : Nel 1995 Enzo Iacchetti cantava "Pippa di meno", la copertina dell'album parla chiaro Un altro riferimento- inequivocabile- al mondo della droga sta nella copertina di quell'album di Iacchetti, ...

Sanremo 2019 - Salvini torna ad attaccare Achille Lauro : "Musica e immagine pietose. Sono oggettivo : meglio Il Volo" : Dopo gli attacchi delle scorse ore, Matteo Salvini rincara la dose e torna a scagliarsi contro Achille Lauro, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2019 col discusso brano "Rolls Royce"."Penosa e pietosa, come musica, come testo, come immagine e come tutto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha definito a 'L'intervista' su SkyTg24 la canzone portata a Sanremo dal trapper romano Achille Lauro. "Il mio ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro replica a Matteo Salvini : “A lui fa schifo? Rolls Royce è un testo culturale” : Matteo Salvini stronca Achille Lauro. Per il vicepremier e ministro dell’Interno infatti, la canzone “Rolls Royce”, presentata a Sanremo dal rapper “è penosa e pietosa come musica, testo, immagine, tutto. Ci sarà qualcuno a cui può piacere, io preferisco Ultimo, Il Volo, preferisco Sanremo associato a Tenco, ho preferito Ligabue, Cocciante e Loredana Bertè. Quella roba lì secondo me non è musica“. Così ha detto ...

Achille Lauro risponde ai tweet su di lui : 'L'Italia non è pronta per me' : Achille Lauro è in gara con il pezzo Rolls Royce, che ha suscitato diverse polemiche. È stato accusato di plagio e secondo alcuni sarebbe un inno alla droga. Ma il rapper respinge tutte le critiche: "...