Acer | Losi ancora nel mirino del Pd per spese | incarichi | viaggi e assegnazioni

Russia - esplosione in palazzo a Magnitogorsk : 18 vittime - trasferito a Mosca il bimbo salvato dalle m Acer ie : Il piccolo Ivan, il bimbo di 11 mesi estratto ieri dalle macerie di un palazzo di dieci piani, crollato il 31 dicembre per una fuga di gas nella città russa di Magnitogorsk , nella regione degli Urali, è stato trasferito in un ospedale di Mosca : lo ha reso noto l’agenzia stampa Tass. Intanto, riporta Interfax, è salito a 18 il numero dei corpi senza vita ritrovati dai soccorritori. Una ventina di persone risultano disperse. Il piccolo Ivan ...

Esplosione fa crollare palazzo di dieci piani in Russia - oltre 70 persone sotto le mAcerie : L’Esplosione è avvenuta intorno alle 4 del mattino quando molti abitanti del palazzo erano ancora a letto a dormire. Già recuperati alcuni cadaveri ma si teme per la sorte di altre decine di persone che sono state segnalate come presenti nel palazzo al momento del deflagrazione. Per la autorità tutto sarebbe partito da una fuga di gas.Continua a leggere