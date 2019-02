Abruzzo | domenica al voto; 4 i candidati governatore | 15 liste e 428 aspiranti

Domenica si vota in Abruzzo : Si rinnovano la giunta e il consiglio regionale: il centrodestra è favorito, mentre Movimento 5 Stelle e PD si contendono il secondo posto

Regionali Abruzzo - domenica si vota : sfida a 4 su Tav - sanità e autostrade : domenica 10 febbraio si vota in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale. Urne aperte dalle 7 alle 23 con inizio dello spoglio subito dopo la chiusura dei seggi. Per la ...