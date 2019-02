A Parigi scontri tra polizia e gilet gialli | VIDEO

Gilet gialli - scontri a Parigi : manifestante perde una mano - 10 fermi | : Tredicesimo sabato di protesta in Francia. Nella Capitale un uomo ha perso una mano dopo aver raccolto da terra un granata di gas lacrimogeno lanciata dalla polizia. Cariche degli agenti davanti alla ...

Gilet gialli - violenti scontri a Parigi : molotov davanti al Senato - 10 fermi : Ancora un sabato di caos per i Gilet gialli a Parigi e nelle principali città francesi. Una molotov è stata lanciata al passaggio di una parte del corteo davanti al portone del Senato ,...

Scontri a Parigi al corteo dei gilet gialli. Stampa francese : "Un ferito ha perso una mano" : Ancora Scontri a Parigi nel corso delle proteste dei ' gilet gialli': un manifestante, riferisce un giornalista dell'agenzia France Press, ha perso una mano, durante disordini avvenuti di fronte all'Assemblea nazionale. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente ma l'uomo è stato portato via con l'avambraccio coperto da una benda insanguinata.Lacrimogeni e cariche della polizia sono stati segnalati davanti alla sede ...

Parigi richiama il suo ambasciatore a Roma. Irritazione per il caso gilet gialli Tav - migranti - deficit : otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i gilet gialli e sui controlli alle frontiere

I Gilet gialli restano compatti - ancora scontri a Parigi : Più Gilet gialli a Parigi , meno in provincia, ma il movimento - giunto oggi al 12/o atto della sua protesta - tiene duro. I leader della piazza si sono compattati nella capitale, dove oggi c'è stato ...

Gilet gialli restano compatti - ancora scontri a Parigi nel dodicesimo atto dedicato ai feriti. A Republique tornano i casseur : Più Gilet gialli a Parigi, meno in provincia, ma il movimento - giunto oggi al 12/o atto della sua protesta - tiene duro. I leader della piazza si sono compattati nella capitale, dove oggi c'è stato il corteo più numeroso, 14.000 persone, per rendere omaggio alle "teste rotte", i feriti. E in prima fila c'erano loro, quelli che hanno perso un occhio o che hanno la gamba ingessata. Ma a place de la Republique sono tornati i ...