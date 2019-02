liguria.bizjournal

: A Fruit Logistica il Mercato di Genova per promuovere la rete dei centri italiani - - BJLiguria : A Fruit Logistica il Mercato di Genova per promuovere la rete dei centri italiani - - MarazitiMassimo : RT @Ansa_TerraGusto: Con il #kiwi 'Oriental Red - Red Kiwifruit' prodotto da #Jingold, l'Italia è riuscita finalmente a vincere per la prim… - gaearmao : RT @Regione_Sicilia: .@Fruit_Logistica, la #Sicilia tra i padiglioni più apprezzati - -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Una realtà come ildirappresenta un fiore all'occhiello per tutta l'economia ligure. «Siamo al centro del Mediterraneo, le nostre aziende hanno prodotti e professionalità per ...