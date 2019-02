A Danzica | per non dimenticare i danni del nazionalismo del ' 900

Perché la nostra corsa parte da Danzica : Mentre le notizie di oggi sembrano riportarci indietro agli albori del secolo scorso, con la Francia che richiama il suo ambasciatore per la prima volta dal 1940 a causa della sistematica, quotidiana campagna denigratoria e alle ingerenze del governo italiano nel dibattito interno di un grande paese amico, Anna ed io siamo in partenza. Tra qualche ora ci attende un aereo, direzione Danzica.Abbiamo deciso di aprire la campagna per le #primariePD ...

Folla a Danzica per funerali sindaco : 9.06 In migliaia sono arrivati a Danzica per l'ultimo saluto a Pawel Adamowicz, il sindaco della città accoltellato una settimana fa da un 27enne estremista, durante un evento di beneficenza La messa funebre è in programma nella Basilica di Notre Dame. Alla cerimonia sono attese oltre 3.500 persone,tra cui il presidente Duda, il premier Morawiecki e il premio Nobel Walesa.Attorno alla chiesa sono stati allestiti maxischermi. Decretato il lutto ...

Presidio a Genova per l’accoglienza dopo l’omidicio del sindaco di Danzica : Il Coordinamento “per Genova città aperta” organizza un appuntamento per sabato 26 alle 14,30 alla Stazione Marittima

Le bandiere a lutto di Bra in segno di solidarietà per la morte del sindaco di Danzica : Adamovicz è stato per anni impegnato a difesa dei diritti umani e civili, simbolo per una politica di tolleranza e pluralista, oltre che un vero europeista. Cresciuto politicamente sotto Solidarnosc, ...

Morire per Danzica o per niente. Differenze : Ci sono due nomi fatali per l’Europa: Sarajevo e Danzica. A Sarajevo il 28 giugno 1914 un maestro serbo-bosniaco, ventenne, vergine di donne, scarpe grosse di paesano, uccise a rivoltellate l’arciduca Franz Ferdinand, l’erede di Franz Joseph, e sua moglie. La Grande guerra aveva una pazza voglia di

Danzica : l’assassinio del sindaco è un segnale inquietante per l’Europa : Non ce l'ha fatta Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica, accoltellato domenica scorsa durante il concerto finale della Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy, una manifestazione di beneficenza che si tiene in Polonia da 27 anni.Non si tratta solo di un grave fatto di cronaca, ma di un segnale inquietante per la Polonia e per l'intera Europa, che occorre non sottovalutare o derubricare come un semplice "gesto di un folle" perché riguarda un ...

Polonia - è morto il sindaco di Danzica accoltellato sul palco. Il presidente Duda convoca i partiti per una marcia di pace : La Polonia è sotto shock dopo la morte del sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, colpito da tre coltellate inferte da un 27enne durante una raccolta fondi di beneficenza. “Un delitto politico”, secondo l’editoriale della Gazeta Wyborcza, giornale d’opposizione. “Il gesto – si legge nel fondo del quotidiano polacco firmato da Jaroslaw Kurski – è nato nel clima d’odio che da tempo viene alimentato in ...

