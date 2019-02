A 97 anni | principe Filippo rinuncia alla patente

Gran Bretagna - il Principe Filippo a 97 anni e dopo l’incidente decide di rinunciare alla patente : Il Principe Filippo, 97 anni, consorte della regina Elisabetta II, ha deciso di rinunciare alla sua patente di guida dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha provocato il ferimento di una donna a fine gennaio. Lo ha annunciato Buckingham Palace con un breve comunicato.” dopo avere accuratamente riflettuto, il duca di Edimburgo ha preso la decisione di rinunciare volontariamente alla sua patente di guida”, ha fatto sapere il ...

'Il Principe Igor 'a Trieste dopo trentasei anni : Il Principe Igor', l'unica opera di Aleksandr Porfir'evic Borodin - incompiuta alla morte improvvisa dell'autore e poi completata e rivista da Nikolaj Rimskij-Korsakov e Aleksandr Glazunov - andrà in ...

Il principe Filippo - 97 anni - e le sue scuse dopo aver causato un incidente automobilistico : ecco la lettera che ha scritto : Il principe Filippo ha presentato le sue “sentite scuse” per aver ferito una donna, in un incidente automobilistico in cui è stato coinvolto una settimana fa. Il Sunday Mirror ha pubblicato una copia della lettera che il 97enne ha scritto a Emma Fairweather, che ha riportato la frattura di un polso quando la Kia in cui si trovava si è scontrata con la Land Rover guidata dal duca di Edimburgo. “Vorrei che lei sapesse quanto ...

Il Principe Filippo (97 anni) torna alla guida senza cintura - imbarazzo a corte : Divampano le polemiche e gli imbarazzi a corte, in Gran Bretagna, per le bravate alla guida del Principe Filippo, che non sembra volerne sapere di mettere in un cassetto la patente a 97 anni suonati,...

Paura per il principe Filippo : incidente d'auto a 97 anni : Paura nella giornata di ieri per il principe Filippo, 97enne duca di Edimburgo nonché marito della regina Elisabetta II.Filippo è stato infatti coinvolto in un incidente d'auto vicino alla tenuta reale di Sandringham. Alla guida di una Range Rover, incredibile ma vero, lo stesso principe, fortunatamente rimasto illeso dopo uno scontro con un'altra automobile. prosegui la letturaPaura per il principe Filippo: incidente d'auto a 97 anni ...

Carrie Fisher - a 2 anni dalla morte dell’attrice il toccante omaggio di Peter Griffin : “Ora il paradiso ha una Principessa” : Carrie Fisher è morta il 27 dicembre del 2016. Diventata famosa nei panni della Principessa Leila, nella saga di Star Wars, Fisher aveva doppiato un personaggio della serie tv I Griffin, la capa di Peter, Angela. E proprio la serie di cartoni animati ha deciso di omaggiare l’attrice statunitense nella puntata in cui Peter dà l’ultimo saluto ad Angela, durante il funerale, ma che nel discorso assume progressivamente l’identità ...

Il Principe Carlo costretto a sposare Lady Diana : la verità 40 anni dopo : Il Principe Carlo non voleva sposare Diana, ma fu costretto. La rivelazione arriva a 40 anni da quelle nozze che hanno segnato il destino di Lady D, condannata ad un matrimonio senza amore. Era il 29 luglio del 1981 (un mercoledì) quando Diana e Carlo si scambiarono le fedi nella Cattedrale di San Paolo a Londra. Alle nozze, definite “da favola”, parteciparono oltre 2 mila invitati, fra membri delle famiglie reali, politici, ...

“Voglio sposarmi”. Così il papà della piccola malata di leucemia - esaudisce il suo desiderio. 4 anni e le idee molto chiare : “Sposarsi come una principessa” : La piccola Yaxin ha 4 anni e le idee molto chiare: sposarsi il prima possibile. La bimba cinese è da tempo malata di una forma aggressiva di leucemia, e per questo, suo padre, Yuan Dongfang, ha deciso di esaudire quel desiderio organizzando nell’ospedale Boren di Pechino, dove è ricoverata da due anni, una piccola cerimonia nuziale per “sposarla”. Le immagini di questo singolare matrimonio, svoltosi lo scorso 17 novembre, sono ...

Il principe Carlo costretto a sposare Diana per aver superato i 30 anni? : Su Buckingham Palace sembra aleggiare nuovamente uno scandalo: stavolta non si tratta delle bizze di Meghan Markle, la moglie del principe Harry che ha fatto scappare buona parte del suo entourage e soprattutto Samantha Cohen, storica assistente della regina Elisabetta che lascerà non appena sarà nato il primogenito della coppia.Stavolta si tratta di una dichiarazione di Andrew Norton, biografo del principe Carlo, secondo il quale costui ...