6 Nazioni | grande festa al Terzo Tempo Peroni Village con Nesli

Sei Nazioni 2019 - verso Scozia-Italia. Sergio Parisse : “Scambierei i miei record per una vittoria - ci aspettiamo una grande Italia” : Sergio Parisse è pronto per una nuova battaglia, il capitano dell’Italia scenderà in campo domani pomeriggio (ore 15.15) per guidare la nostra Nazionale nella sfida contro la Scozia. Gli azzurri faranno il loro esordio nel Sei Nazioni 2019, i ragazzi di Conor O’Shea vanno a caccia dell’impresa a Murrayfield e inseguono quella vittoria che manca da ben tre anni nel torneo più prestigioso. Sergio Parisse era presente nelle due ...

Rugby - Sei Nazioni; Parisse : ''In Scozia sarà una grande Italia'' : EDIMBURGO - Con 66 partite, domani pomeriggio Sergio Parisse si mette alle spalle anche Brian O'Driscoll: diventa il rugbista con più presenze nel Sei Nazioni. 'L'altro giorno ho visto su twitter una ...

La classifica delle Nazioni dove le donne hanno il seno più grande - ecco come sta messa l'Italia : ecco la classifica delle nazioni dove le donne hanno il seno più grande. Secondo uno studio del The Journal of Female Health Sciences, un paese in particolare sarebbe la "patria...

La classifica delle Nazioni dove le donne hanno il seno più grande - ecco come sta messa l’Italia : ecco la classifica delle nazioni dove le donne hanno il seno più grande. Secondo uno studio del The Journal of Female Health Sciences, un paese in particolare sarebbe la “patria delle maggiorate”, occupando ben due posizioni in classifica, la prima e la terza. Si tratta degli Stati Uniti, l’Italia invece… come riporta il sito di Radio 105, il nostro paese non sarebbe nessuper entrato in classifica, mentre le Filippine ...

Rugby – StubHub fa il grande Slam al Sei Nazioni : ecco la guida per arrivare preparati al torneo : StubHub, la più grande piattaforma online di compravendita biglietti per eventi, ha crato una guida a prova di “dummies” per scoprire tutti i segreti del Rugby e arrivare preparati al Sei Nazioni Manca poco al fischio d’inizio del torneo Sei Nazioni 2019, uno dei campionati sportivi più attesi dell’anno e dei più importanti del Rugby a livello mondiale. StubHub, la più grande piattaforma online di compravendita biglietti per eventi, dà il ...