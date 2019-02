5 manga da leggere se ti piace Alita

wired

(Di sabato 9 febbraio 2019) Eden: it's an endless world!, di Hiroki EndoDorohedoro, di Q HayashidaPluto, di Naoki Urasawa, Takashi NagasakiBlame, di Tsutomu NiheiGhost in the shell, di Masamune ShirowChissà quante coppie appassionate disceglieranno di trascorrere il San Valentino in modo alternativo, andando a vedere la prima di: Angelo della Battaglia. Il film tratto dall’opera di Yukito Kishiro (anche nota come Gunm, o Gun’s dream), uscirà infatti nelle sale italiane proprio il 14 febbraio, in tempo per la festa degli innamorati. Certo, nelle avventure cyberpunk, distopiche e violente della giovane cyborg, c’è spazio più per scontri efferati all’ultimo sangue che per le effusioni. Ma, forse, anche un cuore meccanico può scoprire cosa significhi amare ed essere amati.Tra pochi giorni potremo scoprire se il film diretto dal maestro dell’azione Robert Rodriguez, ...