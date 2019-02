Zaniolo-Juventus | Paratici anticipa la Roma | offerta shock | i dettagli!

Rinnovo Zaniolo - la Roma attende! Juventus alla finestra : Nicolò Zaniolo sta mantenendo le aspettative sul suo conto tanto che la Roma non ne può fare a meno.Quando giochi bene e fai la differenza è inevitabile finire sotto i riflettori. Questo è quanto sta accadendo anche a Nicolò Zaniolo che da quando ha iniziato a giocare con continuità ha dimostrato tutte le sue qualità. Vista l’età è facile dedurre che i margini di crescita sono ancora elevati. Motivo questo per il quale la Roma vorrebbe ...

Zaniolo -Juventus - problemi tra la Roma e il calciatore : Paratici ne approfitta : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma . Ma sembra qualcosa sia andato storto e la Juve di Paratici è pronta ad approfitta rne. Leggi anche: Tonali-Juventus, finalmente ci siamo: trattativa avviata, ecco i dettagli Zaniolo-Juventus , parte l’assalto Come scrive il Corriere della Sera, c’è distanza tra le parti: la società giallorossa offre 1,2 […] More

Zaniolo-Juventus - Paratici fa sul serio : folle offerta bianconera : ZANIOLO JUVENTUS- I bianconeri fanno sul serio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha letteralmente stregato Fabio Paratici, il quale si prepara a piombare sul giocatore in maniera totale ed imminente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il diretto sportivo bianconero potrebbe decidere di presentare una maxi offerta alla Roma per aggiudicarsi […] More