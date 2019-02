WRC - Hyundai cerca il bis al Rally di Svezia un anno dopo la vittoria di Neuville

ESPORTS WRC POWERED BY HYUNDAI : Via alla quarta stagione : Bigben e Kylotonn sono orgogliose di annunciare che la nuova stagione di ESPORTS WRC POWERED by HYUNDAI partirà oggi 24 gennaio durante il leggendario Rally di Monte Carlo, primo appuntamento della stagione 2019 del FIA World Rally Championship. Nella scorsa stagione, più di 6.000 giocatori si sono affrontati in tutto il mondo su WRC 7, titolo ufficiale della WRC. alla fine, ...