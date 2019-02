Woody Allen | il film non esce e lui fa causa a Amazon per milioni di dollari

Woody Allen fa causa a Amazon per aver bloccato il suo film : Una causa da 68 milioni di dollari: è quella intentata da Woody Allen nei confronti di Amazon per aver bloccato la distribuzione della sua ultima pellicola basandosi su “insinuazioni senza fondamento e vecchie di 25 anni“. Il regista fa riferimento alla sua ultima opera, A Rainy Day in New York, che doveva essere inizialmente distribuita proprio dal colosso online in base all’accordo precedentemente raggiunto per un totale di ...

Woody Allen fa causa ad Amazon Studios per 68 milioni di dollari : Woody Allen fa causa ad Amazon Studios. E chiede 68 milioni di dollari per la violazione del contratto su quattro film, fra i quali quello per la distribuzione della sua ultima creazione ‘A Rainy Day in New York’ con Selena Gomez e Timothee Chalamet. Nell’azione legale deposita al Southern District di New York, il registra accusa Amazon di aver fatto nel giugno scorso un passo indietro sull’accordo raggiunto in precedenza ...

Un’ex modella ha detto di aver avuto una relazione con Woody Allen negli anni Settanta - quando lei aveva 16 anni : L’ex modella e attrice Babi Christina Engelhardt ha detto di aver avuto una relazione con il regista Woody Allen negli anni Settanta, iniziata quando lei aveva 16 anni e lui ne aveva 41. La relazione sarebbe avvenuta nello stato di New

Woody Allen - ex modella rivela : 'Avevo 16 anni quando iniziai una storia con lui...' : Lo ha raccontato la stessa Engelhardt , che oggi ha 59 anni, all'Hollywood Report sulla scia del movimento #Metoo , nato con lo scandalo Weinstein e con le successive denunce a esponenti del mondo di Hollywood, una delle quali, pesantissima, coinvolse lo stesso Woody Allen, accusato dalla figlia adottiva Dylan Farrow di averla violentata: "Dal momento che hai firmato abbastanza autografi ...