Vittorio Feltri : "La prospettiva nefasta di un nuovo Mario Monti". Così Luigi Di Maio può uccidere l'Italia : C'è molta attesa per la decisione che prenderà la commissione parlamentare circa il procedimento avviato contro Salvini, accusato di aver sequestrato gli immigrati presenti sulla nave Diciotti. Nessuno sa in che maniera si concluderà la vicenda. Noi tuttavia ci permettiamo di adombrare qualche ipote

Vittorio Feltri - la verità su Di Maio : 'Per cancellare la povertà bisogna lavorare - ma lui non può saperlo' : Il commercio infatti è alla base dell' economia. Ingabbiarlo con regole assurde piovute dall' alto significa mortificarlo, riducendo drasticamente i posti di lavoro e il complessivo giro di affari. L'...

Vittorio Feltri - la verità su Di Maio : "Per cancellare la povertà bisogna lavorare - ma lui non può saperlo" : Michela Vittoria Brambilla ha presentato un disegno di legge per evitare la chiusura dei negozi e dei supermercati nei giorni festivi. Speriamo che venga approvato in fretta. La signora, nota animalista, già ministro del Turismo nel governo Berlusconi, ha ragione su tutti i fronti. Il commercio infa

Sanremo 2019 - Vittorio Feltri scatenato : "Mi interessa come il sesso tra scarafaggi. E Baglioni..." : A Vittorio Feltri non interesse nulla del Festival di Sanremo. Con la consueta ironia, il direttore di Libero fa a pezzi il carrozzone Rai senza pietà. "Sanremo? Mi guardo bene dal guardarlo. L’interesse che ho io nei confronti del Festival di Sanremo è pari al comportamento sessuale degli scarafagg

Vittorio Feltri : "Non me ne frega una mazza del Festival. Baglioni mi fa venire il latte alle ginocchia" : Vittorio Feltri, direttore di Libero, è intervenuto su Rai Radio 2 durante "I Lunatici", programma notturno che trasmette da Casa Siae a Sanremo. La prima battuta è ovviamente sul Festival della canzone italiana:L'interesse che ho io nei confronti del Festival di Sanremo è pari al comportamento sessuale degli scarafaggi. Detto in parole povere non me ne frega una mazza.Oltre alla kermesse in generale, Feltri non ha parole ...

Sanremo 2019 - Vittorio Feltri : “Mi interessa quanto il sesso tra gli scarafaggi” : “Sanremo? Mi guardo bene dal guardarlo. L’interesse che ho io nei confronti del Festival di Sanremo è pari al comportamento sessuale degli scarafaggi“. A dirlo è Vittorio Feltri ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio2. Il giornalista di Libero non ha usato mezzi termini per dire cosa pensa della kermesse musicale di Rai1. “Detto in parole povere non me ne frega una mazza. Magari l’ho visto qualche volta in ...

Vittorio Feltri - la balla di Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza : come rovina la vita dei poveri : Nonostante si affronti il tema con le solite categorie destra/sinistra, non serve nemmeno scomodare Gaber per affermare che nessuno può essere contrario ad aiutare i poveri. Non ci si deve quindi chiedere se il reddito di cittadinanza sia una misura giusta, quanto se sarà utile. Da questa prospettiv

Vittorio Feltri - la tragica ricostruzione : 'Perché Salvini deve assecondare i grillini' : Il presente articolo non è una deplorazione rivolta a Salvini, che a noi va a genio, ma è un avviso: l' economia, anche se non la si conosce, bisogna rispettarla. Senza soldi gli imprenditori ...

Vittorio Feltri - la tragica ricostruzione : "Perché Salvini deve assecondare i grillini" : Un italiano su due boccia le misure economiche del governo. Lo certifica il principe dei sondaggisti in forza al Corriere della Sera, al quale, come alla Ghisleri, bisogna credere dato che entrambi sono praticamente infallibili. Però il risultato dell' indagine demoscopica mi ha deluso. Significa ch

Vittorio Feltri - la confessione esplosiva su Alessandra Ghisleri : 'Cosa dovete sapere su di lei' : Una confessione, tra le righe. Una confessione firmata Vittorio Feltri nel suo editoriale pubblicato su Libero di lunedì 4 febbraio, in cui si parla di come gli italiani siano da bocciare in economia. Il direttore premette: 'Un italiano su due boccia le misure economiche del governo. Lo certifica il principe dei sondaggisti in forza al Corriere della Sera , Nando Pagnoncelli , ndr ,, al ...

Vittorio Feltri svela la vergogna M5s contro Matteo Salvini : "Diciotti - sono disperati. E così..." : "Non ho la più pallida idea di come possa finire la vicenda ma è evidente che Matteo Salvini è diventato l'uomo politico di maggior successo", spiega Vittorio Feltri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Il direttore di Libero commenta così il caso del processo al ministro dell'Interno

Vittorio Feltri : la Tav va realizzata solo perché Luigi Di Maio la osteggia : Credo di interpretare l'opinione della maggioranza degli italiani: chi se ne frega della Tav? Da anni grillini e affini ci rompono l'anima, e non solo quella, per dire che la ferrovia veloce in questione è inutile e costosa e quindi non va realizzata. Può anche darsi che abbiano ragione, ma a occhio

Vittorio Feltri - informazioni riservate : perché alle elezioni vinceranno Salvini e Meloni : Mancano più di tre mesi alle elezioni europee e parlarne adesso sembra prematuro. Occhio, però, conviene predisporsi per tempo all' evento che non sarà decisivo solo per il futuro del Continente, ma anche per quello del nostro vituperato Paese. Facciamo un ragionamento terra terra. Stando ai sondagg

Vittorio Feltri e la vergogna sugli "sbirri" : "Le forze dell'ordine muoiono per noi - ecco chi le infanga" : Ricordo quando uno dei centri sociali di Venezia aprì al pubblico un locale, destinato ai proletari e in realtà frequentato dai fighetti, che aveva questa insegna: «Osteria allo sbirro morto». Fu un successone, quante risate tra i progressisti, che sarà mai, sono ragazzi, è satira. La magistratura n