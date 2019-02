Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo nel 2020? L’indiscrezione

Ornella Vanoni-vs-Virginia Raffaele : mi fai passare per rimbambita : Esilarante duetto tra Virginia Raffaele e Ornella Vanoni sul palco dell'Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo. Tra risate, dialoghi in stereofonia e dichiarazioni politically uncorrect, un momento di show unico. "Mi hai fatto passare per rimbabita, mi ha rovintao la vita" così la Vanoni ha simpaticamente aporstrofato la Raffaele.

Bisio chiama la Raffaele "Michelle". Virginia replica a tono : "Vieni Michelle": divertente gaffe di Claudio Bisio al photocall che precede la conferenza stampa nel momento in cui il comico chiama Virginia Raffaele con il nome della Hunziker. Tra i flash dei fotografi, la donna del Festival sorride e, per tutta risposta, lo chiama Crozza.

Virginia Raffaele - Sandra Milo parla del bacio a Sanremo : “Al veleno?” : Virginia Raffaele manda un bacio a Sandra Milo dal palco di Sanremo 2019 Ospite anche questa mattina a Storie Italiane, in collegamento dall’esterno del Teatro Ariston del Festival di Sanremo, Sandra Milo ha commentato le gesta di Virginia Raffaele, conduttrice con Claudio Baglioni e Claudio Bisio della 49esima edizione. L’attrice, dopo aver smentito di essere arrabbiata con la comica per l’imitazione al Festival 2017 targato ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele show : si trasforma in un grammofono vecchio e difettoso. E il risultato è sorprendente : Un’altra performance sorprendente quella di Virginia Raffaele nella prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, che incanta la platea per l’esilarante virtuosismo. Claudio Bisio ha trovato nella soffitta dell’Ariston un vecchio, vecchissimo grammofono e mostra al pubblico come funziona. La canzone che suona è “Mamma” di Claudio Villa, e Raffaele dà voce al grammofono, che però è antico e difettoso. Video Rai L'articolo ...

Abiti Sanremo 2019 - quarta serata/ Vestiti e look : Virginia Raffaele in Philosophy : Festival di Sanremo 2019, Abiti e stilisti della quarta serata: Virginia Raffaele in total Philosophy. Ecco gli stilisti più scelti in queste serate

Sanremo 2019 - il supplizio di Claudio Bisio e Virginia Raffaele : il punto più basso del loro Festival? : Male male male. Claudio Bisio e Virginia Raffaele non convincono nemmeno alla terza serata del Festival di Sanremo. I due conduttori-comici intorno alle 22 si concedono un siparietto sulle note di Ci vuole un tavolo del grande Sergio Endrigo. Il "giochino" sta nella Raffaele che a ogni tentativo sba

Sanremo 2019 - per chi batte il cuore di Virginia Raffaele? : “Ci sono momenti in cui apprezzo la solitudine, altri in cui vorrei altro. Non tanto la compagnia, quanto un’attenzione al mio cuore”: parole di Virginia Raffaele che ha rilasciato di recente un’intervista a Vanity Fair. Virginia, 38 anni, bella e talentuosa, è single dopo la fine della storia d’amore con il collega Ubaldo Pantani. I due hanno vissuto un amore e un sodalizio professionale in programmi come Quelli che il ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della terza serata : Virginia Raffaele sfoggia un abito bianco da dea greca- FOTO e VIDEO : All’urlo di “Claudio, Claudio, Claudio!” dal parte del pubblico in platea, inizia il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo. Immancabile la “tassa” proveniente dal repertorio di Baglioni: stasera tocca Viva L’Inghilterra. “Anche questa sera siamo vivi”: il dirottatore artistico presenta i suoi compagni d’avventura, una Virginia Raffaele vestita finalmente con un abito meraviglioso e un Bisio gasato, che debutta subito ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele e il consiglio pesante : l'errore capitale che la sta fregando al Festival : In questi due primi giorni del Festival non sono mancati gli effervescenti tweet di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ieri sera ha lanciato un messaggio alla conduttrice di Sanremo Virginia Raffaele. Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Selvaggia ha voluto spronare la Raf

