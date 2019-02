Vigilanza Rai | “Inopportuni spot governo durante Festival | interpelleremo Agcom”

Festival di Sanremo 2019 - presidente Vigilanza Rai contro gli spot di quota 100 e reddito : “Inopportuni. E generano mancati introiti” : Gli spot di quota 100 e reddito di cittadinanza durante il Festival di Sanremo “sorprendono e preoccupano”. Di più, sono “inopportuni” e tra le altre cose generano “un mancato introito pubblicitario” durante il programma Rai che più di ogni altro genera utili per le casse di viale Mazzini. Dopo le proteste del Pd, è il presidente della Vigilanza Rai, l’azzurro Alberto Barachini, ex caporedattore del Tg4, ...

Spot del governo durante il Festival. Per la Vigilanza Rai sono "inopportuni" : L'uso degli Spot di reddito di cittadinanza e Quota 100 durante il Festival di Sanremo è "inopportuno" e provoca "un mancato introito pubblicitario per il servizio pubblico radiotelevisivo". A sostenerlo è il presidente della Vigilanza Alberto Barachini che ha così commentato la scelta della Rai di collocare gli Spot del governo all'interno del Festival.Al posto delle pubblicità, la Rai ha mandato in onda gli Spot ...

Sanremo - Gianluigi Paragone : "Il caso Baglioni in commissione di Vigilanza. La Rai dia risposte chiare" : Il presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni diventa un caso politico. Gianluigi Paragone, parlamentare dei Cinque Stelle e capogruppo del Movimento in commissione vigilanza Rai, si è espresso sul caso che ha reso bollente la vigilia della 69esima edizione del Festival di Sanremo.“Sicuramente avrà un grande successo di pubblico, Sanremo appartiene alla nostra storia”, esordisce il giornalista. “Sanremo mi piace perché appartiene ...

Freccero replica 'Grillo c è' su RaiDue. Il Pd subito i vertici aziendali in Vigilanza : Per la messa in onda dei suoi spettacoli, Grillo ha ricevuto circa 30mila euro attraverso il suo agente, come confermato dal direttore di rete Carlo Freccero'. 'Il compenso garantito all'esponente ...

Sanremo 2019 - Paragone : “Farò interrogazione in Vigilanza Rai sul conflitto di interessi del cerchio magico Baglioni-Salzano” : Quando manca poco meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2019, a conquistare la scena è la notizia di un presunto conflitto di interessi all’Ariston, dopo che Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano. Il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone, capogruppo in Vigilanza ...

"M5S chieda in Vigilanza Rai quanto guadagnano i giornalisti del gruppo Espresso ospitati dalla Rai" : "Come attivista del M5S chiedo ai parlamentari 5 Stelle in commissione Vigilanza Rai di chiedere all'ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini, i compensi di tutti i giornalisti che lavorano per il gruppo Espresso e che conducono o sono ospiti in programmi Rai". Lo dice all'Adnkronos Alessandro Di Battista, intervenendo sulla polemica politica relativa al compenso di oltre 30mila euro che la Rai dovrebbe corrispondere per i diritti d'autore del ...

Supercoppa a Gedda - Vigilanza Rai 'Donne discriminate - si rifletta sulla trasmissione della partita' : 'Questa polemica è quantomeno ridicola per chi abbia una seppur minima conoscenza del mondo. Prima di tutto, le autorità coinvolte hanno già chiarito che i settori saranno sì riservati ma le donne ...

Michele Anzaldi (Pd) - membro Vigilanza Rai contro i suoi colleghi : «Ma quale censura - giusto riportare Fabio Fazio su Rai Tre» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...

Michele Anzaldi (Pd) - membro della Vigilanza Rai contro i suoi colleghi di partito «Ma quale censura - giusto riportare Fabio Fazio su Rai Tre» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...