Vieni da me | orrore contro Diego Fanzaga de L' Eredità | Dalla Balivo

liberoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Non c'è pace per, l'ormai ex super-campione de L', eliminato dopo un lungo regno dal quiz di Flavio Insinna su Rai 1 nella puntata di giovedì 7 febbraio. Su, come è noto, si sono concentrati indicibili e innumerevoli sospetti: secondo i complottisti, infatti, sarebbe stato