Vieni da Me | Arisa umiliata dalla Cancellieri per come si era vestita | interviene

Vieni da Me : Arisa svela perchè ha sbagliato la canzone a Sanremo : Arisa dimentica le parole a Sanremo 2019 e svela il motivo a Vieni da Me Durante la sua seconda esibizione sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2019, Arisa ha sbagliato le parole sottolineando l’accaduto con un gesto di stizza prima di riprendersi. Sono bastati pochi secondi perchè la cantante riuscisse a riprendersi. Ospite nella puntata di giovedì 7 febbraio di Vieni da Me, Arisa ha confermato quanto visto ieri sera a Sanremo svelando ...