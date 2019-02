Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO VERSO PRIMA PORTA; RESTANDO SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ANCHE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; CI SPOSTIAMO SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO; RESTANDO SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ANCHE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA Roma VITERBO A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO AL MOMENTO E’ SOSPESO TRA FLAMINIO E MONTEBELLO NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; FORTI RITARDI NELLA TRATTA EXTRAURBANA, CON POTENZIAMENTO DELLE CORSE COTRAL TRA SAXA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA; POSSIBILI RITARDI E CANCELLazioNI PER I TRENI REGIONALI E A LUNGA PERCORRENZA. REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DELLE FRECCE E I COLLEGAMENTI TRA Roma TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO; TERMINE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA; POSSIBILI RITARDI E CANCELLazioNI PER I TRENI REGIONALI E A LUNGA PERCORRENZA. REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DELLE FRECCE E IL COLLEGAMENTO LEONARDO EXPRESS TRA Roma TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO; ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DI FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI LATINA. E CI SPOSTIAMO PROPRIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma TRA LABARO E SAXA RUBRA, SEMPRE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. ANCORA DISAGI SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SUL RACCORDO, CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E A SEGUIRE CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E PISANA E PROSEGUENDO TRA A24 E TIBURTINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO COMINCIA AD INTENSIFICARSI IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E FLAMINIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...