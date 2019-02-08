Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SUL RACCORDO, CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E A SEGUIRE CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E PISANA E PROSEGUENDO TRA A24 E TIBURTINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO COMINCIA AD INTENSIFICARSI IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E FLAMINIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E FLAMINIA. SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA PISANA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E APPIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA PONTINA PER UN CANTIERE MOBILE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTODTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. ANDIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. ANDIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 09 | 15
Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 09:15 (Di venerdì 8 febbraio 2019) Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA DA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO SULLA COMPLANARE. SULLA Roma FIUMICINO CODE DA PARCO DE’ MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI DA LABARO A SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA PONTINA TRA TOR DE’ CENCI E ...
romadailynews
zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-02-2019 -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!