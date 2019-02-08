Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E FLAMINIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E FLAMINIA. SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE: SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO CODE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA PISANA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E APPIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA PONTINA PER UN CANTIERE MOBILE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTODTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. ANDIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. ANDIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E ANCORA TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANT TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 07 | 30
Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 07:30 (Di venerdì 8 febbraio 2019) Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO COMINCIA AD INTENSIFICARSI IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANENSE ED IL RACCORDO IN ENTRATA A Roma. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA, A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA SALARIA, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO ...
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miandefoe : RT @LindaMeleo: Avanti con le nuove preferenziali. Al via i lavori su via di Valle Melaina. Bus più rapidi e una migliore viabilità in tutt… -
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