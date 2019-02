Vespa elettrica | la prova de Il Fatto it – Ecologica e silenziosa a spasso per Milano

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Era il 1946 quando da una geniale intuizione dell’Ingegner Corradino D’Ascanio prese vita la. L’Italia era appena uscita dalla guerra, l’economia era in ginocchio e questo motociclo, accessibile a tutti, contribuì a risollevarla e a favorire la mobilità di massa. 72 anni dopo, all’ultimo salone del Ciclo e del Motociclo a, è sbarcata la, con la mission di dare la scossa al segmento dell’urban mobility. Ci riuscirà? Siamo andati a scoprirlondola nel capoluogo meneghino.A prima vista, lapotrebbe essere scambiata con Primavera, con cui condivide la scocca in metallo. Dalla versione spinta da un propulsore termico si differenzia tuttavia per la colorazione grigia satinata con dettagli e bordi colorati (sei le varianti disponibili azzurro, giallo, verde, nero e grigio), oltre, naturalmente, alla mancanza della ...