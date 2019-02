ilnapolista

: Serie A Fiorentina, Vitor Hugo verso il forfait con il Napoli - salvione : Serie A Fiorentina, Vitor Hugo verso il forfait con il Napoli - SSCNapoliNews : Verso Fiorentina-Napoli, le foto dell’allenamento - napolimagazine : VERSO IL MATCH - Fiorentina, possibile novità a centrocampo per la gara col Napoli -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) OGGI SEDUTA MATTUTINASeduta mattutina oggi per ila Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro laal Franchi, in programma domani (sabato) alle ore 18, per l’anticipo della 23esima giornata di Serie A.Ecco, invece, le immagini dell’allenamento della giornata di ieri, pubblicate dalla SSCsul proprio sito ufficiale.La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio.Di seguito partitina con le porte piccole.Successivamente lavoro tecnico tattico.Chiusura con partitina a campo ridotto.L'articolo, ledell’allenamento ilsta.