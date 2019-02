Venezuela.Opposizione,obiettivo libertà

: Scalfarotto (Pd): ma con che faccia la @LegaSalvini si presenta alla manifestazione dell'opposizione democratica de… - ivanscalfarotto : Scalfarotto (Pd): ma con che faccia la @LegaSalvini si presenta alla manifestazione dell'opposizione democratica de… - ivanscalfarotto : All’esterno del Palazzo di @Montecitorio con l’opposizione democratica del #Venezuela. Il Governo italiano totalme… - ivanscalfarotto : Le due facce della @LegaSalvini: al governo appoggiano #Maduro e poi vengono a parlare in piazza all’opposizione de… -

Il vicepresidente dell'Assemblea nazionalena,in mano all', Stalin Gonzalez, ha ringraziato la comunità internazionale "per l'appoggio che ci ha dato per ottenere elezioni libere",dopo la dichiarazione del gruppo di contatto adottata nella riunione che si è svolta ieri a Montevideo. "Tutto questo sforzo portato a termine da diversi Paesi è per riscattare la nostra", ha scritto su twitter, in un messaggio nel quale ha incluso un video con dichiarazioni dell'Alto rappresentante Ue Affari esteri Mogherini.(Di venerdì 8 febbraio 2019)