Venezia | i turisti dovranno prenotare l' accesso alla città

Venezia - allarme gabbiani affamati : due turisti in ospedale : I gabbiani sono il simbolo di Venezia: chi, attraversando piazza San Marco, non si è almeno una volta fermato a dare da mangiare a questi dolci pennuti? Tuttavia, da quando è stata introdotta la raccolta dei rifiuti differenziata porta a porta e sono, di conseguenza, stati eliminati i cassonetti da calli e campielli, i gabbiani sono diventati più invadenti e aggressivi, arrivando persino ad attaccare le persone pur di cibarsi. Si tratta di un ...

Venezia - andrà da 6 a 10 euro la tassa di accesso per i turisti : Per i turisti l'accesso a Venezia costerà 6 euro nei giorni "ordinari", 8 in quelli di maggior accesso e 10 in quelli di sovraffollamento. Le specifiche tariffarie sono contenute nella proposta di ...

Ai turisti “mordi e fuggi” una tassa per sbarcare a Venezia : Dopo giorni di fuoco e accesi scontri in aula tra governo e opposizioni, la manovra di bilancio 2019 approvata domenica 30 dicembre alla Camera dei deputati e firmata dal presidente Sergio Mattarella è finalmente legge. Tra le novità previste c’è il ticket per i turisti che sbarcano a Venezia. È una misura a cui si pensa da molti anni, ma prima d’ora non era mai stata approvata o resa legge da nessun governo. La necessità di porre un ...

Venezia - arriva il ticket per turisti 'mordi e fuggi' : l'ingresso avrà un costo : La Camera ha approvato la Manovra economica, che fra le altre cose introduce il ticket di ingresso per i turisti nella città di Venezia. Il costo che i visitatori dovranno pagare andrà dai 2,5 euro ai 5 euro (a seconda della stagione). L'imposta però, potrebbe addirittura arrivare fino a 10 euro in periodi di altissima stagione. Questo tipo di contributo sarà richiesto a chi arriva in città attraverso navi o treni. Non dovranno pagare la tassa ...

Radar fuori uso all'aeroporto di Venezia - è caos : turisti costretti a terra : È caos all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove a causa della nebbia e a un guasto al Radar di terra, sono stati cancellati decine di voli, costringendo i turisti a non partire per le vacanze di fine anno.I problemi sono sorti nella giornata di giovedì, quando l'apparecchiatura di terra ha dato problemi, tenendo in scacco centinaia di viaggiatori, costretti a rimanere in Laguna, come racconta il Corriere del Veneto.L"aeroporto e le compagnie ...

Caos Roma - i bus turistici assediano piazza Venezia : traffico in tilt per ore : Le diverse decine di bus turistici che hanno invaso questa mattina piazza Venezia e il Campidoglio, bloccando l'intero centro della Capitale, hanno lasciato le piazze e la viabilità sta...