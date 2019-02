: Usa, revoca visti a parlamentari Maduro - TelevideoRai101 : Usa, revoca visti a parlamentari Maduro - NanniNOVI : Sospesa la revoca della scorta a SANDRO RUOTOLO. Ogni tanto anche in ITALIA c'è qualcuno che fa funzionare il cerve… - IRIAD1982 : RT @gioccon: Nel 1987 Reagan e Gorbaciov firmarono #INFTreaty, evitando di trasformare l’Europa in un campo di battaglia. “Fu un atto di sa… -

Gli Stati Uniti hanno deciso dire iaivenezuelani del presidente,dopo aver riconosciuto come capo dello Stato ad interim il leader dell'opposzione e del Parlamento Guaidò. Così alla stampa il nuovo inviato Usa per il Venezuela, Abrams, contestando anche l'incontro di Montevideo per tentare una mediazione con il Gruppo di contatto internazionale. Per Abrams i Paesi dovrebbero trattare solo con Guaidò, "Invece di tentare di accontentare Muduro con gruppi di contatto o con il dialogo".(Di venerdì 8 febbraio 2019)