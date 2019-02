Unipol | due pesi e due misure per la banca del gruppo che soccorre le coop azioniste

ilfattoquotidiano

: .@UnipolBanca passa a @GruppoBPER_PR. Il @UnipolGroup_PR cede l’intera partecipazione detenuta, direttamente e indi… - AZIENDABANCA : .@UnipolBanca passa a @GruppoBPER_PR. Il @UnipolGroup_PR cede l’intera partecipazione detenuta, direttamente e indi… - EliElielba : RT @fortuneitalia: Con i conti record nel 2018 (402 mln di utile, più del doppio del 2017) arrivano anche le due mosse di #Bper su #Unipol… - fortuneitalia : Con i conti record nel 2018 (402 mln di utile, più del doppio del 2017) arrivano anche le due mosse di #Bper su… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) I guairi non impediscono adire le. Ilfinanziario guidato da Carlo Cimbri ha staccato allela cedola annuale da 54 milioni, che si aggiungono ad altri 108 milioni già versati nelle casse degli azionisti dal 2016 in poi. Si tratta di una boccata d’ossigeno per i socile cui difficoltà, con Alleanza 3.0 nel pieno di una corposa ristrutturazione, sono innegabili.La notizia arriva nel giorno in cuiha chiuso il doloroso capitolo, che dall’acquisizione di Fondiaria Sai dei Ligresti in poi e’ costata sanguinose svalutazioni e una ricapitalizzazione di un centinaio di milioni. Un problema che affonda le radici proprio nell’affare Ligresti: fu allora infatti che, pur di non mettere a nudo la situazione della, Cimbri si era impegnato a versare ai soci diSai, allo scadere di un ...