Una giornata per conoscere il territorio aretino e le sue produzioni vinicole

Giornata Internazionale dell’Epilessia : a Reggio Calabria visite gratuite e Una Tavola Rotonda per sensibilizzare i cittadini : È in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia (11 febbraio) che la Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) organizza a Reggio Calabria importanti iniziative di informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più diffuse: oltre 500.000, infatti, le persone colpite in Italia e oltre 10.000 i casi nella sola Regione Calabria. Lunedì 11 febbraio Open Day presso il Centro Regionale Epilessie diretto dal Prof. ...

MotoGP - Test Sepang 2019. Andrea Dovizioso : “Giornata positiva - c’è Una buona base” : Soddisfazione in casa Ducati dopo la prima giornata di Test a Sepang, le Rosse hanno tratto delle indicazioni positive dalle prime otto ore di lavoro sul tracciato malese. Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno concluso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, ottenendo un buon riscontro dalle proprie vetture in vista del debutto nel Mondiale MotoGP. Il vicecampione del Mondo traccia un bilancio sostanzialmente soddisfacente: ...

Serie A - Squalificati 23 giornata : nessUna sanzione per l’Inter : Squalificati 23 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandra ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli Squalificati in vista della 23 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. Squalificati 23 giornata Sono dieci i calciatori che sono stati Squalificati, tutti per un turno. Si tratta del difensore del Torino, Nicolas […] L'articolo Serie A, Squalificati 23 giornata: nessuna sanzione per ...

Tavullia - Una giornata con Valentino Rossi nel suo Ranch : il video : Il paese al confine tra la Romagna e le Marche che Valentino ha reso popolare in tutto il mondo, e proprio lì ha creato il suo Ranch. Nel video sotto il racconto di Matteo Curti della giornata ...

Basket - i migliori italiani della 18a giornata di Serie A. Marco Spissu migliore e sfortUnato - bene diversi azzurri nel giro della Nazionale : E’ la Sardegna a regalare alla Serie A i due migliori giocatori della diciottesima giornata, grazie allo scontro tra Sassari e Brindisi finito dopo un tempo supplementare e vinto dall’Happy Casa ormai lanciata nella corsa ai playoff. In particolare, a prendersi il rango di miglior italiano del turno è Marco Spissu, che proprio oggi compie 24 anni. Lui, che a Sassari è nato, dopo anni di gavetta in A2 si è preso con costanza il ...

Univax Day : Una giornata per “immunizzare” gli studenti contro le fake news : Una giornata nazionale di formazione e sensibilizzazione per ‘immunizzare’ i ragazzi contro l’epidemia di fake news in tema di vaccini. E’ ‘Univax Day 2019‘, l’iniziativa promossa dalla Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia (Siica), rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole medie superiori. L’evento si è svolto questa mattina in contemporanea in 21 atenei italiani con ...

Una scuola di Enna alla Giornata nazionale vittime guerre : ANVCG, una scuola di Enna alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

Domenica gratis al museo : il 3 febbraio - Una giornata alla riscoperta del nostro patrimonio culturale : Ritorna il consueto appuntamento con i musei gratis: Domenica 3 febbraio in tutta Italia saranno oltre quattrocento i luoghi di cultura, dalle gallerie d’arte ai parchi archeologici, che apriranno al pubblico gratuitamente. Genova, Torino, ma anche Matera e Palermo: ecco i principali musei che aderiranno all'iniziativa.Continua a leggere

Rugby – Allo Stadio Zaffanella Una giornata di grande spettacolo : come raggiungere Viadana : Tutte le strade portano Allo Stadio Zaffanella: le soluzione per raggiungere Viadana il 16 febbraio 2019 Mancano poco più di due settimane al grande evento internazionale del 16 Febbraio 2019 che vedrà lo Stadio Zaffanella di Viadana (MN) teatro dell’importante doppia sfida che vedrà per la prima volta il Guinness PRO14 e il massimo campionato italiano Top12 condividere lo stesso campo in un abbraccio tra le comunità ovali. Un solo ...

Paolo Di Canio presenta la 24giornata : 'In Premier ogni partita sarà come Una finale' : Buon divertimento! La 24giornata di Premier su Sky Sport Martedì 29 gennaio ore 20.30 "Premier League Live": Sky Sport Football , con Federica Lodi e Massimo Marianella, ore 21 Newcastle-...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A. Giacinti e Sabatino la coppia d’oro - Serturini Una solida realtà : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. VALENTINA Giacinti (MILAN) – 17 gol e una voglia di segnare da impazzire. Le punte sono fatte così e Giacinti non fa eccezione. Il ventello stagionale sta per ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 28 gennaio : Una bella giornata per l'Ariete mentre per il Toro... : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi 28 gennaio 2019, giornata importante per l'Ariete mentre il Toro combatte ancora, tutti gli altri segni?

27 Gennaio - Giornata della #Memoria. Al Maxxi per l’Istituto Alfieri Una Lettura-Teatrale di grande impatto e sensibilità : Una Giornata Speciale quella svoltasi il 27 Gennaio presso il Maxxi di Roma: una Lettura-spettacolo realizzata dagli allievi delle classi terze della scuola secondaria di I grado Vittorio Alfieri di Roma per la Giornata della Memoria. Una replica quasi integrale dell’evento svoltosi Venerdì 25, in cui hanno partecipato Pietro Barrera, che faceva gli onori di casa al Maxxi per conto del Presidente Giovanna Melandri impossibilitata a ...

Colletti : ‘Una giornata della memoria anche per le vittime italiane dei gulag sovietici’ : Il 28 marzo del 2000, il deputato di Forza Italia e filosofo politico Lucio Colletti (tra i più brillanti teorici italiani del marxismo filosofico), alla Camera dei Deputati, intervenne nel ribadire con decisione la condanna dei crimini perpetrati dal nazismo hitleriano. Un tema infatti che lo appassionò fu quello della "giornata della memoria", proposta dal deputato dissino Furio Colombo e da altri onorevoli al fine di ricordare lo sterminio ...