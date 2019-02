Un posto al sole | anticipazioni trame dall’11 al 15 febbraio | Alex e il peggior san

Un posto al sole - anticipazioni dall’11 al 15 febbraio : Franco è in pericolo : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Simona è sempre più agguerrita per vedere la figlia Vera in carcere e, anche se Valerio cerca in tutti i modi di negarglielo, ecco che arriva in suo soccorso un vecchio amico. Ebbene si, proprio Alberto Palladini si fa avanti […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 febbraio: Franco è in pericolo proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Un posto al sole - 11-15 febbraio : un grave malore : Un posto al sole, Anticipazioni prossima settimana: una proposta inaspettata Un posto al sole va in onda su Raitre da più di venti anni ormai. Il suo successo non conosce battute d’arresto. Merito delle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini sempre molto attinenti alla realtà. Le Anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Elena rischierà di perdere il bambino che aspetta da Valerio. Franco rimpiange la ...

Un posto al sole anteprima : AIUTO GIOVANNA - chi è in pericolo??? : Il recente e lungo caso legato all’omicidio di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) ha riportato sulla scena di Un posto al sole GIOVANNA (Clotilde Sabatino), ma non è affatto detto che la poliziotta più amata della soap torni off screen ora che la colpevole è ormai nota. Eh sì, vi anticipiamo in anteprima che la Landolfi si rivedrà parecchio nei prossimi mesi per nuovi fatti criminosi a palazzo Palladini e non solo: diversi personaggi ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5185 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 8 febbraio 2019: Il malore di cui sembra vittima Gaetano Prisco (Fabio De Caro) riesce a far ottenere all’uomo gli arresti domiciliari. Franco (Peppe Zarbo) apprende la notizia con grande turbamento… Tra Adele (Sara Ricci) e Manlio (Paolo Scalondro), grazie anche alla presenza di Susanna (Agnese Lorenzini) in casa, si respira un clima più sereno. Ma Giulia (Marina ...

Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 11-15 febbraio 2019 : Valerio Tradisce Elena con Simona? : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019: Adele si ribella. Valerio fa una proposta ad Elena. Ma Simona… Anticipazioni Un posto al sole: Valerio stupisce Elena con una proposta. Alberto Trama pericolosamente contro di loro. Il giorno di San Valentino, il Viscardi incontra Simona per chiarirsi. Adele racconta a Susanna gli abusi e le violenze subite da Manlio. Brutti momenti per Roberto ...

Sanremo 2019 - Serena Rossi sul palco dell’Ariston : dal film-tv “Io sono mia” all’amore sbocciato sul set di Un posto al sole con Davide Devenuto : Serena Rossi arriva a Sanremo per omaggiare una grande voce italiana: Mia Martini. L’attrice ha infatti interpretato Mimì Bertè nel film-tv Io sono Mia, che verrà trasmesso il 12 febbraio su Rai 1 e che sul palco del teatro Ariston di Sanremo verrà presentato al grande pubblico. Serena celebrerà Mia cantando una delle canzoni più famose del suo repertorio: Gli uomini non cambiano, che nella vita della Bertè ha segnato una svolta con la ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 7 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5184 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 7 febbraio 2019: Coinvolgendo nuovamente una riluttante Alex (Maria Maugeri), Vittorio (Amato D’Auria) si prende la sua rivincita e ripaga Anita (Ludovica Bizzaglia) con la sua stessa moneta, ottenendo tra l’altro un risultato insperato. Si scoprono dettagli inediti sul coinvolgimento di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) nel passato di Simona (Cinzia ...

Un posto al sole anticipazioni : un avvocato aiuterà GAETANO PRISCO : GAETANO PRISCO (Fabio De Caro) torna a Un posto al sole ma dietro di lui ci sarà uno scaltro legale che lo aiuterà ad uscire dal carcere: si tratta dell’avvocato Bonomo, sarà lui che difenderà PRISCO e sarà fondamentale per i prossimi sviluppi della trama. Abbiamo dunque intervistato Francesco De Rienzo, l’attore che dà vita a questo personaggio. Un posto al sole: Tv Soap intervista FRANCESCO DE RIENZO (avvocato Bonomo) Francesco ...

Anticipazioni Un posto al sole trame 18-22 febbraio : Elena tradita vivrà ore drammatiche : La prossima settimana nella soap un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 succederà davvero di tutto. Vedremo che Susanna scoprirà che il padre è un uomo violento e che Gaetano Prisco mediterà un piano per vendicarsi del povero Boschi. E ancora, Alberto tramerà nell'ombra per far sì che Elena e Valerio si separino. Sono giunte anche le Anticipazioni della settimana dal 18 al 22 febbraio. Ecco allora cosa vedremo nei dettagli. ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 6 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5183 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 6 febbraio 2019: Valerio (Fabio Fulco) cerca come può di tenere insieme i vari pezzi della sua vita, nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) è in procinto di fare un incontro importante all’insaputa dell’amico… Franco (Peppe Zarbo), diviso fra garage e palestra, prova rimpianto per la vita da coach che Gaetano Prisco (Fabio De Caro) gli ha portato via… Sempre più in ...