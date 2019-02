Uccide marito e moglie | donna stuprata | ergastolo per l’ivoriano Mamadou Kamara

Mamma guarda mentre marito Uccide a pugni il figlio : entrambi arrestati per omicidio : Secondo l'accusa, l'uomo ha picchiato brutalmente il piccolo mentre la donna era presente durante il pestaggio e ha fatto finta di nulla. I due hanno chiamato i soccorsi solo quando il piccolo è svenuto ma era ormai troppo tardi: hanno fatto finta di averlo trovato esanime in culla.Continua a leggere

Trame Il Segreto prossima settimana : Julieta vuole Uccidere il marito - l’Ulloa scompare : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Scopriamo cosa rivelano che anticipazioni degli episodi settimanali. L’eroina di Puente Viejo, cioè Julieta Uriarte, dopo aver trovato una prova per dimostrare la colpevolezza del marito Prudencio Ortega sull’assassino di Saul, sarà intenzionata a vendicarsi. Raimundo Ulloa, invece dopo aver cercato in ogni modo di ...

Marisa - 25 anni - vuole separarsi - lui l'accoltella al cuore e la Uccide nel garage. Grave la sorella. Fermato il marito. «L'aveva minacciata più volte» : L'ha aspettata in garage e poi l'ha accoltellata a morte. Una donna di 25 anni, Marisa Sartori, è stata uccisa e sua sorella è rimasta Gravemente ferita ieri sera a Curno...

Litiga con il marito e Uccide il figlio sgozzandolo : 'Voleva portarmelo via' : Una donna egiziana, domenica scorsa, dopo aver Litigato con il marito, un commercialista, che l'aveva minacciata di portargli via il figlio è uscita di casa per calmarsi e fare una passeggiata lungo ...

Uccide a coltellate il marito e confessa l'omicidio/ Palermo - 55enne arrestata : coppia si stava separando : Uccide a coltellate il marito, poi si consegna in commissariato e confessa il delitto: in manette donna 55enne di Partinico.

Stefania assassinata dall'amante del marito : una rosa rossa per Uccidere : La procura di Brescia ha disposto il fermo di Chiara Alessandri, 44 anni, ritenuta la responsabile del delitto di Stefania Crotti , nelle foto in basso, , il cui corpo è stato trovato venerdì sera ...

Donna carbonizzata a Brescia - confessa l’ex amante del marito : “Abbiamo litigato - non volevo Ucciderla” : Chiari Alessandri, 44 anni, ha confessato di aver ucciso Stefania Crotti, la Donna il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di Erbusco nel Bresciano. “Io volevo solo un chiarimento. Poi abbiamo litigato, ma non volevo ucciderla”. Sono le ammissioni che Alessandri ha fatto ai carabinieri di Bergamo e agli inquirenti della Procura di Brescia, dopo che questi ultimi avevano disposto il fermo nei suoi ...