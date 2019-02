Ubolratana Rajakanya | la principessa che vuole diventare primo ministro in Thailandia

vanityfair

: In Thailandia si è candidata per diventare prima ministra la sorella del re, complicando molto la campagna elettora… - AvvMennillo : In Thailandia si è candidata per diventare prima ministra la sorella del re, complicando molto la campagna elettora… - angiuoniluigi : RT @notiveri: In Thailandia si è candidata per diventare prima ministra la sorella del re, complicando molto la campagna elettorale: Ubolra… - notiveri : In Thailandia si è candidata per diventare prima ministra la sorella del re, complicando molto la campagna elettora… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Il suo nome completo èSirivadhana Varnavadi, ha 67 anni, è la sorella del re diMaha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun e potrebbedel suo paese. L’inusuale situazione si è presentata quando la sorella maggiore del sovrano è stata scelta come candidata del partito di opposizione Raksa Chart per le elezioni del 24 marzo.Il suo avversario principale è l’attualePrayuth Chan-ocha. È un ex generale dell’esercito salito al potere dopo il colpo di stato militare del 2014.La famiglia reale si tiene da tempo lontana dalla politica attiva, maha rinunciato a molte prerogative derivanti dal suo titolo e ha detto che esercita il suo diritto di cittadina candidandosi. Resta però un membro della famiglia reale per cui vige il reato di lesa maestà e che, come reale, non può essere sfidata. La sua ...