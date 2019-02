Turisti morti per legionella I Nas di Trento incriminano per omicidio tre imprenditori

Tre Turisti morti per legionella - indagati 3 imprenditori turistici : Il Nas dei Carabinieri di Trento ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica 8 persone titolari di tre strutture ricettive ritenute responsabili di omicidio colposo per la mancata ...

Trento - 3 Turisti morti per legionella : Nas accertano contagio - 8 denunce : A conclusione di una articolata indagine, svolta in collaborazione con personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, relativa al decesso per legionellosi di tre turisti italiani che nell’estate del 2018 hanno soggiornato in tre diverse strutture ricettive situate nei comuni dell’Altopiano della Paganella, il Nas carabinieri di Trento ha denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica 8 persone: ...