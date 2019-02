Turismo | Bit 2019 | Regione Calabria annuncia il II Meeting Internazionale sulla Dieta

Alla Bit di Milano 2019 c’è anche il Turismo minerario : Alla BIT di Milano si parlerà anche di turismo minerario. La ReMi, Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari promossa dall’ISPRA, sarà presente, insieme al SIH (Save Industrial Heritage), per divulgare il patrimonio minerario italiano. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente anche il Passaporto Turistico minerario, il primo documento del settore che servirà a testimoniare il proprio passaggio nei siti appartenenti Alla ReMi e stimolare ...

Turismo - alla Bit anche consulenti di viaggio a domicilio : Milano, 7 feb., askanews, - In occasione di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio, Univendita, l'associazione che rappresenta il comparto della vendita ...

Turismo : oltre 100 destinazioni in Italia e nel mondo alla Bit 2019 : Tutto pronto per BitMilano, a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 febbraio. Con circa 1.300 espositori registrati in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo, Bit 2019 punta quindi a consolidare i risultati dello scorso anno. Bit 2019 si conferma una piattaforma chiave per promuovere l’unicità della destinazione Italia, grazie alla presenza istituzionale delle Regioni Italiane, dei più qualificati consorzi ed enti ...

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del Turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

Turismo : Zaia alla Bit presenta il nuovo portale del Veneto : Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - Il nuovo portale del Turismo Veneto sarà presentato lunedì prossimo, 11 febbraio, alle ore 11,45, alla BIT 2019, Borsa Internazionale del Turismo, a FieraMilanocity, nel corso di una conferenza stampa sul tema “Non solo Venezia: la soluzione dell’overtourism”, che si te

Turismo : la Malesia sarà presente alla prossima edizione della BIT : La Malesia sarà presente alla prossima edizione della BIT (Borsa Internazionale del Turismo), in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. Un evento irrinunciabile per la Patria del Multiculturalismo, anche in virtù di un’offerta turistica che piace sempre più al mercato e ai viaggiatori italiani. L’appuntamento è al Pad.4, D101/E100, dove saranno presenti anche alcuni importanti partner malesi: Lotus Asia Tour ed Exo Travel (tour operator ...

il Parco Zoo Falconara sbarca alla Bit - la Borsa internazionale del Turismo : Il Parco Zoo Falconara (Ancona) sbarca alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, in programma negli spazi di Fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio. Una prestigiosa vetrina per il giardino zoologico marchigiano, che, con circa 50 mila presenze l’anno, continua a registrare un’affluenza crescente di visitatori provenienti da tutta Italia. Ospite nel padiglione della Regione Marche dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, il ...

Turismo - Napoli tra le mete più ambite del 2019. : ... grazie a portali turistici in lingua inglese come visitnaples.eu , che dalla sua nascita ha ispirato più di 200 milioni di utenti nel mondo attraverso il marketing online. «Il 2019 sarà un anno ...

Turismo per LGBT in aumento : le cinque mete più ambite per le vacanze : Ocean Drive diventa, ogni anno, luogo indiscusso dei week end tematici, ospitando spettacoli colorati, drag Queen, nella piena euforia dei partecipanti e dei visitatori. La città statunitense si ...

Turismo : mondo e Italia a Bit 2019 per valorizzare il viaggio come esperienza : “Happyness is a journey” recita non a caso il claim di Bit 2019: la felicità è un viaggio che non finisce mai, perché ha tutto il mondo da esplorare. Un mondo che si ritroverà a Milano, a fieramilanocity, dal 10 al 12 febbraio, per una tre-giorni che è tornata a essere riferimento per l’industria turistica Italiana e internazionale grazie al riposizionamento di Bit basato su un concept espositivo in continua evoluzione che mette al ...