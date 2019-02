Trump pronto a firmare messa al bando gruppi cinesi da 5G e reti

Missili - Trump : pronto a nuovo accordo : 6.18 Il presidente Usa, Trump, ha affermato di essere pronto a negoziare un altro trattato sui Missili nucleari, ma di carattere multilaterale, che coinvolga anche "la Cina e altri Paesi". Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, Trump ha confermato la sospensione del trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) firmato da Reagan e Gorbaciov nel 1987. Trump ha anche annunciato che il secondo summit con il leader nordcoreano si ...

Trump pronto all'emergenza per il muro : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Il presidente Usa Donald Trump conferma al New York Times di essere pronto a dichiarare l'emergenza nazionale per costruire il muro al confine con il Messico. "E' tutto pronto, ...

Venezuela - Maduro : "Pronto a negoziare con l'opposizione - Trump mi vuole uccidere" : Il presidente,in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria", si dice favorevole a elezioni legislative anticipate per porre fine alla crisi politica

Trump stoppa shutdown ma ne minaccia un altro. Pronto a proclamare stato emergenza' : Il presidente americano Donald Trump minaccia un altro shutdown, dopo aver posto fine a quello più lungo della storia lo scorso 26 gennaio, quando ha annunciato di firmare a breve "un provvedimento ...

VENEZUELA - GUAIDO GIURA DA PRESIDENTE : Trump pronto A RICONOSCERLO/ Tensione a Caracas : sfida a Maduro : VENEZUELA, Juan GUAIDO ha GIURAto come nuovo PRESIDENTE. Il leader dell'Assemblea Nazionale si è autoproclamato nuovo capo del governo: ha l'appoggio Usa.

World Economic Forum - tutto pronto a Davos. Ma Trump - Macron e May restano a casa : Confermata invece la presenza sia del Premier italiano, Giuseppe Conte, sia dei ministri degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dell'Economia Giovanni Tria. In occasione del WEF, stilato come di ...

Trump alla frontiera con il Messico : muro questione di buon senso. Presidente Usa pronto a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale

Usa - Trump pronto a dichiarare emergenza nazionale su migranti per finanziare il muro : Durante la non casuale visita a McAllen, la cittadina del Texas dove dovrebbe passare il primo segmento del muro, Trump ha spiegato di "essere pronto, se necessario, anche a dichiarare lo stato di emergenza nazionale" sul caso migranti. Questo gli permette di scavalcare il congresso per finanziare l'opera ma per molti potrebbe voler dire usare fondi destinati ad altre emergenze.Continua a leggere

Muro col Messico - Trump pronto a usare fondi destinati a uragani - : Il presidente americano vola in Texas e ribadisce la sua intenzione di dichiarare emergenza nazionale. Secondo il Wp e Nbc il tycoon distoglierà risorse non ancora utilizzate per i disastri naturali. ...

Kim sta perdendo la pazienza. Trump è pronto a incontrarlo di nuovo : ... come ha scritto il Korea Times, 'una nuova identità, un Paese normale e distante dal regime autoritario e poverissimo che il mondo conosce'.

Coree - Trump pronto a incontrare Kim : 8.10 Il presidente degli Stati Uniti, Trump, si è detto pronto ad incontrare il leader nordcoreano, Kim Jong-un, che ieri si era dichiarato a sua volta disponibile a un nuovo vertice. "Non vedo l'ora di incontrare il presidente Kim, che si rende conto molto bene che la Corea del Nord ha un enorme potenziale economico", ha scritto Trump su Twitter. Il presidente Usa ha più volte insistito sul fatto che una completa denuclearizzazione aprirebbe ...

Corea del Nord - Kim : 'Pronto a rivedere Trump - ma stop alle sanzioni' : Torna ad alzarsi la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti sulla questione del nucleare . Il leader del Paese asiatico, Kim Jong-un, ha dichiarato che spera di organizzare altri incontri con il ...

Usa-Cina : Trump pronto a intervenire in caso Huawei - intanto rivela : 'Pechino sta acquistando quantità incredibili di semi di soia' : Il rilascio della CFO Huawei Weng Wanzhou, arrestata in Canada la scorsa settimana su disposizione delle autorità americane, potrebbe diventare parte di un accordo commerciale con la Cina. A tal fine, ...