Tribunale del riesame smonta accuse di traffico illecito di rifiuti per Aquarius

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Medici Senza Frontiere in una nota si dice "soddisfatta per la decisione deldel, che di fattol'impianto accusatorio proposto dalla Procura di Catania, ritenendo insussistente il reato didisulla nave". "Ancora una volta - prosegue la nota -,sproporzionate e infondate contro le navi umanitarie si rivelano per quello che sono: ostinati tentativi di fermare l'azione di soccorso in mare a tutti costi. Senza alcuna considerazione per le conseguenze di questa campagna di criminalizzazione sulla vita delle persone, oggi abbandonate a loro stesse in un Mediterraneo svuotato di navi di soccorso, con il rischio di naufragare senza testimoni o di essere riportate forzatamente nel circolo della detenzione in Libia".