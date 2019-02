Tregua dazi Usa-Cina a rischio? ' La prossima guerra commerciale la combatteranno in

Borsa in rialzo per la Tregua sui dazi Usa-Cina. Corre Wall Street. Milano positiva : Bene anche le altre piazze Europee. Corrono i marchi delle case automobilistiche. Spread a quota 270

Dazi Cina-Usa - Tregua continua : delegazione americana attesa a Pechino - : Appuntamento il 7 e l'8 gennaio per rafforzare l'intesa raggiunta da Trump e Xi Jinping al G20. Il Paese orientale ha appena annunciato nuovi tagli alle tasse su oltre 700 beni importati

Cina-Usa - l’arresto di Mrs Huawei mette a rischio la Tregua sui dazi : La tregua siglata da Trump e Xi a Buenos Aires, per evitare la guerra commerciale e forse una nuova guerra fredda tra Usa e Cina, è già a rischio. Perché proprio nelle ore in cui i due leader si mettevano a tavola per discutere l’intesa, a Vancouver la polizia canadese arrestava la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, su mandato dei coll...

Il caso Huawei scuote le Borse Si teme per la Tregua sui dazi : Su richiesta degli Stati Uniti, il Canada ha arrestato la direttrice finanziaria della cinese Huawei Technologies per la potenziale violazione di sanzioni americane legate all'Iran. Attraverso la sua ambasciata in Canada, la Cina ha chiesto l'immediato rilascio di Wanzhou Meng, che dallo scorso marzo e' anche vicepresidente del gruppo Segui su affaritaliani.it

La Tregua sui dazi piace alle Borse. Ma la resa dei conti è solo rimandata : ... di conseguenza, evitare che ulteriori avvitamenti dei mercati finanziari si trasmettano all'economia reale fino a sfociare in una recessione. Del resto, forzare la mano sarebbe stato rischioso. ...

Borse - cosa cambia ora con la Tregua di 90 giorni tra Usa e Cina sui dazi : A conti fatti le misure sinora attuate hanno danneggiato più gli Usa (64 miliardi di dollari) che non la Cina (32,5 miliardi). Ma Trump punta a ridurre, da aprile, il surplus cinese di almeno 90 miliardi. Per gli esperti c’è spazio per un recupero dell’azionario dei Paesi emergenti...

La Tregua dei dazi ci salva il natale? : ... e ricordando come i dazi cinesi sulle auto che provengono dagli Usa sono attualmente al 40%, una cifra più che doppia di qualunque altro paese nel mondo, che Xi si è impegnato a rivedere. Il ...

Le Borse brindano alla Tregua sui dazi - Milano +2 - 26% : Chiusura di seduta in forte rialzo per la Borsa, che sfrutta le notizie favorevoli sulla tregua commerciale tra Usa e Cina, e i segni di disgelo tra Italia e Ue sulla manovra. L'indice Ftse Mib chiude ...

Mercati volano su Tregua dazi USA-Cina : Al centro dell'attenzione degli investitori resta ancora la manovra italiana : oggi è in agenda l'Eurogruppo dove il Ministro dell'Economia Tria ha incontrato i vertici di Bruxelles , proseguendo i ...

Tregua dazi - Borsa Milano vola a +2 - 26% : 18.00 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, la migliore tra le Borse europee che volano sulla scia della Tregua sui dazi tra Usa e Cina. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,26% a 19.622 punti. E trae beneficio anche dalle aperture al dialogo sulla Manovra tra governo e Ue. Rally dei titoli bancari. In rialzo i petroliferi con l'aumento del greggio. Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 284 punti con rendimento al 3,16%. Bene anche gli ...

Guerra dazi : Trump Xi in Tregua - ma quanto può durare? : Entrambi questi fattori sono positivi per l'economia, che dovrebbe perdere slancio l'anno prossimo, man mano che gli stimoli fiscali scemeranno. La domanda è: quanto può durare la tregua? Segnali di ...

USA-Cina - Tregua sui dazi : La tregua servirà a riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Cina volti a risolvere una disputa commerciale che sta danneggiando l'economia globale , preoccupando alcuni degli alleati repubblicani di ...

Tregua dei dazi - e i mercati respirano : La Tregua sui dazi tra Usa e Cina allenta le preoccupazioni per un'economia globale che rallenta, con parole come 'stagnazione' e 'recessione' che tornano sulla bocca di molti dopo anni. 3 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Trump - dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%'/ Ultime notizie - primo accordo dopo la Tregua di 90 giorni - IlSussidiario.net : Trump, dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%': primo annuncio via Twitter sull'accordo con la Cina dopo il G20 e la tregua dei 90 giorni.