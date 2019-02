Tragedia nel centro sportivo Flamengo

Tragedia Emiliano Sala : è suo il corpo trovato nel relitto dell’aereo sul fondo della Manica : 1/20 ...

Tragedia Sala - è del calciatore il corpo recuperato nel relitto dell’aereo : E' del calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala il corpo recuperato nel relitto dell'aereo nel Canale della Manica, a circa 20 chilometri a nord di Parigi. Il Piper Malibu era scomparso dai radar il 21 gennaio scorso mentre volava da Nantes a Cardiff. "Il corpo portato a Portland Port e' stato formalmente riconosciuto come quello del giocatore professionista Emiliano Sala", ha scritto la polizia su Twitter. L'altra vittima e' il ...

Infortuni : Fp Cgil - Tragedia umana nel torinese - basta morti : Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Una tragedia immane, che ci lascia sgomenti, generata da un incidente sul lavoro gravissimo. Due cantonieri della Città Metropolitana di Torino sono stati travolti e uccisi mentre erano a lavoro lungo un tratto di strada provinciale nel torinese". È quanto si legge in una

La Tragedia di Asiago : i genitori avvelenati con psicofarmaci - la figlia trovata nel corridoio : Una coppia di coniugi e la figlia sono stati trovati morti nella loro abitazione ad Asiago (Vicenza). Sarebbe stata Silvia Marzaro, la figlia di 43 anni, ad aver ucciso i genitori Lino e Ubaldina, somministrando loro una dose massiccia di psicofarmaci che li avrebbe fatti morire nel sonno. Quindi avrebbe essa stessa ingerito gli stessi medicinali.Continua a leggere

Incidente Modica - nella classe di Vanessa una Tragedia simile : La tragica notizia della morta di Vanessa, morta in un Incidente a Modica si è diffusa lasciando sgomenti tutti. Mesi fa era morto un compagno classe

La Tragedia di Cardito - Tony : 'Prima ho fumato tanti spinelli - poi ho picchiato Giuseppe e Noemi' : Emorragia interna o frattura della base cranica. Sarebbero queste le cause del decesso del piccolo Giuseppe. Sono i primi dettagli dell'esame sul corpo del bimbo di sei anni massacrato, a Cardito, ...

Spagna. Cane cade nel pozzo - padrone muore per salvarlo : la Tragedia vicino al paese di Julen : Ancora un dramma in Spagna. Ancora in un pozzo. A 60 chilometri da Totalan, la città del piccolo Julen, un 45enne è morto mentre tentava di salvare il proprio Cane. Gli agenti purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare entrambi.Continua a leggere

Tragedia sul ghiacciaio del Rutor - trovati morti i due dispersi : 7 vittime Arrestato il pilota dell'aeroplano Nel 2014 incidente con lo ... : Sono stati trovati morti anche i due dispersi dell'incidente aereo avvenuto ieri sul ghiacciaio Rutor, la Thile, Val d'Aosta, tra un aereo da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. ...

La Tragedia di Alfredino in Italia nel 1981 - l'agonia in tv : Palazzi, villette e un monumento oggi coprono il terreno che intrappolava l'eco delle urla di un bambino di sei anni. Era la voce di Alfredino Rampi: scivolo' in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino ...

È morta Maria Amato - la donna rimasta paralizzata nella Tragedia di piazza San Carlo : È morta questa mattina all'ospedale Cto di Torino Maria Amato, 65 anni. Calpestata dalla folla in preda al panico, il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, davanti al maxi schermo allestito per la finale Champions tra Juventus e Real Madrid, era rimasta tetraplegica.La donna era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Rianimazione per il sopraggiungere di alcune complicazioni. Salgono così a due le vittime di piazza San Carlo, ...

Tragedia di Pioltello : Toninelli chiede scusa a nome dello Stato : Roma, 25 gen., askanews, - 'Sono salito stamani a bordo del treno delle 5:32 che da Cremona porta a Milano. Lo stesso treno che un anno fa deragliò a Pioltello provocando tre morti e decine di feriti. ...

Toninelli - chiedo scusa a nome dello Stato per la Tragedia di Pioltello : chiedo scusa a nome dello Stato, ma bisogna fare di più, stiamo facendo di più ". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli a margine della commemorazione delle ...

Tragedia di Pioltello - Toninelli : 'Avrei voluto vedere Salvini qui con me' : "Mi avrebbe fatto piacere vedere Salvini qui con me a ricordare tre morti di Stato". E' la "stoccata" rivolta dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, al vicepremier in occasione della ...

Tragedia di Pioltello - Toninelli : 'Chiedo scusa a nome dello Stato' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha chiesto "scusa a nome dello Stato" per la Tragedia ferroviaria di Pioltello. A margine della commemorazione delle vittime a un anno dal deragliamento, ...