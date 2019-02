Tragedia al centro sportivo del Flamengo | 10 morti a seguito di un incendio

termometropolitico

(Di venerdì 8 febbraio 2019)aldel: 10di unÈ una notizia tragica quella che giunge dal Brasile: undi vaste proporzioni ha distrutto parte deldi allenamento della squadra brasiliana del, uccidendo 10 persone e ferendone 3, di cui una in maniera grave.Tra le 10 vittime vi sono 6 giocatori del settore giovanile della squadra di Rio de Janeiro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le altre quattro persone rimaste uccise erano impiegati delGeorge Helal, soprannominato Ninho do Urubo (Nido dell’avvoltoio) e situato nel quartiere di Vargem Grande.Il rogo si sarebbe verificato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, intorno alle 5:17 del mattino (ore 8:17 italiane) nella parte che veniva utilizzata come alloggio per i ragazzi delle giovanili che arrivavano da altre città e che si allenavano ...